В Одесской области на автодороге Киев-Одесса на участке трассы вблизи села Троицкое в Подольском районе произошел оползень. Об этом в четверг, 15 июля, сообщает Служба автодорог в Одесской области.
"На автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса, км 337 возле села Троицкое (Подольский район) в результате затяжных дождей возник оползень и деформация дорожного покрытия", - сообщила дорожная служба.
Причиной оползня в Службе автомобильных дорог Одесской области называют мощные ливни, которые пропитали почву влагой. Аварийный участок пути составляет около 337 километров от Киева в направлении Одессы. Водителей просят быть внимательными. Часть дороги, где произошло обрушение, сейчас перекрыта, пишет korrespondent.net.
"Подрядная организация выполняет работы по замене переувлажненного грунта. Круглосуточно работает 10 единиц спецтехники. Уже заменили 2200 м3 переувлажненного грунта", - отметили дорожники.