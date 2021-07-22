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Украинскую школьную команду по баскетболу назвали в честь Гитлера

Украинскую школьную команду по баскетболу назвали в честь Гитлера

На соревнованиях по уличному баскетболу, приуроченных к празднованию Дня города, в украинском Новомиргороде участвовала команда детская команда под названием «Гитлеровцы». Об этом в соцсетях рассказал экс-замглавы Госсельхозинспекции Украины Игорь Немировский.

Он уточнил, что когда впервые услышал название команды, то подумал, что ослышался, и решил уточнить его у детей из соседней команды. Они подтвердили, что команда их соперников называется «Гитлеровцы», передает mk.ru.

«Неужели организаторов соревнований при приеме заявки, зачитывании команд ничего не смутило? Представители местной власти будут в случае победы вручать награды команде с названием «Гитлеровцы»? Страшно, что это никого не смущает», - заявил Немировский.

Спустя несколько дней глава Новомиргорода Игорь Забажан прокомментировал эту ситуацию. По его словам, организаторы турнира оперативно отреагировали на факт нарушения законодательства: на соревнования вызвали полицию, а со школьниками провели разъяснительную работу. Выступать на турнире команда продолжила под другим названием.

«Старшеклассники увлекаются компьютерными играми, в которых присутствует нацистская символика. Они не увидели ничего неприличного в названии «Гитлеровцы», а хотели «произвести впечатление», - написал Забажна на своей странице в Facebook.

Украинскую школьную команду по баскетболу назвали в честь Гитлера
mk.ru
  • Сегодня, 08:07
  • DTV
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