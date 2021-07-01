Dnestr.TV

 
0

Гражданам, заключившим договор на вывоз ТБО до 1 января 2022 года, спишут задолженность по налоговому платежу

Гражданам, заключившим договор на вывоз ТБО до 1 января 2022 года, спишут задолженность по налоговому платежу

Президент ПМР Вадим Красносельский подписал изменения в Закон «О платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами».

Согласно документу, если собственник жилья заключит договор на вывоз мусора до 1 января 2022 года, то сумма налогового платежа, сформировавшаяся до момента заключения договора, считается невозможной к взысканию и подлежит списанию, передает novostipmr.com.

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Напомним: в 2018 году владельцы частных домов получили выбор – либо заключить договор на вывоз мусора со специализированной организацией, либо платить соответствующий налог.
novostipmr.com
  • Вчера, 20:15
  • DTV
  • Просмотров: 38
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Драйв на песке
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Драйв на песке
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна