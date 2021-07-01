Президент ПМР Вадим Красносельский подписал изменения в Закон «О платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами».
Согласно документу, если собственник жилья заключит договор на вывоз мусора до 1 января 2022 года, то сумма налогового платежа, сформировавшаяся до момента заключения договора, считается невозможной к взысканию и подлежит списанию, передает novostipmr.com.
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Напомним: в 2018 году владельцы частных домов получили выбор – либо заключить договор на вывоз мусора со специализированной организацией, либо платить соответствующий налог. novostipmr.com