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Песков: Россия готова обсуждать продление транзита газа через Украину

Песков: Россия готова обсуждать продление транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова обсуждать продление транзита газа через Украину после 2024 года. Он отметил, что это вопрос исключительно экономической целесообразности, но в позиции, прописанной Германией и США по этой теме складывается эффект "без меня меня женили", сообщает kp.ru.

"Также в этой бумаге идет речь о том, что Германия будет использовать все доступные рычаги влияния для способствования продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Здесь, конечно, все-таки никак не упоминается Российская Федерация. Ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и Российской Федерацией, поэтому слегка такой эффект - я не знаю, как это перевести на другие языка, но по-русски это - "без меня меня женили", - сказал он журналистам в четверг, 22 июля.

Напомним, накануне США и ФРГ нашли конструктивное решение по проекту газопровода, отметив, что немецкая сторона будет работать над обеспечением транзита газа через Украину. Но при этом Германия будет настаивать на санкциях Брюсселя в том случае, если Россия станет использовать "Северный поток - 2", как инструмент воздействия на другие страны. В Москве отметили, что газопровод не станет "оружием".
kp.ru
  • Вчера, 20:41
  • DTV
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