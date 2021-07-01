Сегодня в селе Гиска состоялось возложение цветов, посвящённое защитникам, погибшим в 1992 году. В мероприятии приняли участие заместитель главы госадминистрации по соцвопросам Светлана Познанская, глава администрации села Гиска Олеся Хмельницкая, депутат городского Совета народных депутатов Андрей Иванов, воины-миротворцы, защитники села и простые гисчане.
Как отметила Олеся Хмельницкая, у разных регионов и уголков нашей Родины есть свои, личные, печальные, но от того не менее значимые даты. Парк Победы - неслучайно это место было выбрано для возложения, здесь находится Могила Неизвестного Солдата, а на плитах мемориала высечены имена тех, кто пал, защищая село как в 1945-м, так и в 1992 году, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.
«В военное лихолетье 92-го Гиска была в бедственном положении, поскольку мы граничим с молдавским селом Фарладаны. 22 июля с этой стороны войска Республики Молдова принесли нашим жителям горе и беду. В этот день националистами были зверски убиты 5 молодых ополченцев, защитников Гиски», – отметила Олеся Хмельницкая.
Среди участников возложения – защитник села, Владимир Козаченко. Непосредственный участник военных событий 1992 года, на тот момент он возглавлял сельский Совет и руководил обороной Гиски.
«22 июля сюда вошли, не побоюсь этого слова, убийцы, которые показали истинный «звериный оскал» национализма. Они казнили молодых ребят, которые держали оборону, заняв здание сельской молочной кухни. Были убиты и мирные жители. До этого село расстреливалось из артиллерийских орудий. Бесчеловечные поступки не поддаются какому-либо объяснению, это был самый настоящий геноцид», - поделился Владимир Козаченко.
Но, самое страшное, по словам защитника, что никто не понёс за это наказания, не признал вины, даже не раскаялся в содеянном.
«Мы пережили войну, умеем ценить мир, и благодарны России за помощь, которую она оказала Приднестровью. Именно она остановила страшную, кровопролитную войну. Наше село, являясь форпостом Приднестровья и России, с гордостью несёт это звание. Быть частью Бендер – волевое решение нашего народа и его право!» - заключил Владимир Козаченко.
Юная гисчанка Елена Недряга не видела войны, подробности тех страшных событий она знает лишь по рассказам односельчан.
«Очень важно хранить память о героизме наших ополченцев, передавать её из поколения в поколение. Мы благодарны всем, кто отдал свои жизни, защищая наше счастливое будущее, подарил эту возможность жить в мирное время», - отметила Елена Недряга.
Память погибших почтили минутой молчания. К плитам мемориала легли живые цветы.