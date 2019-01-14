22 июля 2021 года Президентом ПМР подписан Закон ПМР, вносящий ряд изменений в КоАП ПМР.
1. Согласно подписанному Закону, за управление транспортным средством водитель, который по каким-либо причинам при себе не имеет водительское удостоверение либо регистрационные документы (техпаспорт) на транспортное средство, не будет привлекаться к административной ответственности, информирует пресс-центр МВД ПМР.
Однако есть одно условие. Такие документы должны быть выданы на территории Приднестровья. Связано это с наличием в информационных базах МВД ПМР соответствующей информации о них, которую сотрудники Госавтоинспекции могут проверить.
В случае же если у водителя существуют только водительское удостоверение, выданное в иностранном государстве, либо транспортное средство имеет иностранную регистрацию, то при отсутствии таких документов лицо будет привлечено к административной ответственности по пункту 1 статьи 12.3 КоАП ПМР с административным наказанием в виде предупреждения либо штрафа в размере 2 РУ МЗП (36,80 рублей ПМР).
Следует отметить, что вышеуказанное изменение не исключает требование ПДД ПМР для водителей иметь при себе и по требованию сотрудников милиции передавать им для проверки водительское удостоверение и техпаспорт.
2. Следующее изменение связано с исключением административной ответственности за выезд в нарушение ПДД ПМР на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия.
Кроме того, исключена административная ответственность за:
а) пересечение при объезде препятствия сплошной линии разметки, разделяющей полосы движения в попутном направлении;
б) наезд на сплошную или двойную сплошную линии разметки проезжей части дороги без выезда на полосу встречного движения и в случае если не создано помех для движения других участников дорожного движения.
Обусловлены данные изменения тем, что при объезде препятствий (припаркованных у перекрёстков автомобилей, каких-либо ям на дорогах и так далее) водители вынужденно пересекают сплошную линию разметки, тем самым нарушая ПДД ПМР.
Такие правонарушения фиксируются камерами системы «Безопасный город», и, вследствие этого, водители несут административную ответственность в виде штрафа в размере 5 РУ МЗП (92 рублей ПМР).
Вышеуказанные изменения вступают в силу с 7 августа 2021 года. mvdpmr.org