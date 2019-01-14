Dnestr.TV

 
0

Президентом ПМР подписан Закон ПМР, вносящий ряд изменений в КоАП ПМР

Президентом ПМР подписан Закон ПМР, вносящий ряд изменений в КоАП ПМР

22 июля 2021 года Президентом ПМР подписан Закон ПМР, вносящий ряд изменений в КоАП ПМР.

1. Согласно подписанному Закону, за управление транспортным средством водитель, который по каким-либо причинам при себе не имеет водительское удостоверение либо регистрационные документы (техпаспорт) на транспортное средство, не будет привлекаться к административной ответственности, информирует пресс-центр МВД ПМР.

Однако есть одно условие. Такие документы должны быть выданы на территории Приднестровья. Связано это с наличием в информационных базах МВД ПМР соответствующей информации о них, которую сотрудники Госавтоинспекции могут проверить.

В случае же если у водителя существуют только водительское удостоверение, выданное в иностранном государстве, либо транспортное средство имеет иностранную регистрацию, то при отсутствии таких документов лицо будет привлечено к административной ответственности по пункту 1 статьи 12.3 КоАП ПМР с административным наказанием в виде предупреждения либо штрафа в размере 2 РУ МЗП (36,80 рублей ПМР).

Следует отметить, что вышеуказанное изменение не исключает требование ПДД ПМР для водителей иметь при себе и по требованию сотрудников милиции передавать им для проверки водительское удостоверение и техпаспорт.

2. Следующее изменение связано с исключением административной ответственности за выезд в нарушение ПДД ПМР на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия.

Кроме того, исключена административная ответственность за:

а) пересечение при объезде препятствия сплошной линии разметки, разделяющей полосы движения в попутном направлении;

б) наезд на сплошную или двойную сплошную линии разметки проезжей части дороги без выезда на полосу встречного движения и в случае если не создано помех для движения других участников дорожного движения.

Обусловлены данные изменения тем, что при объезде препятствий (припаркованных у перекрёстков автомобилей, каких-либо ям на дорогах и так далее) водители вынужденно пересекают сплошную линию разметки, тем самым нарушая ПДД ПМР.

Такие правонарушения фиксируются камерами системы «Безопасный город», и, вследствие этого, водители несут административную ответственность в виде штрафа в размере 5 РУ МЗП (92 рублей ПМР).

Вышеуказанные изменения вступают в силу с 7 августа 2021 года.
mvdpmr.org
  • Вчера, 20:17
  • DTV
  • Просмотров: 49
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Драйв на песке
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Драйв на песке
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна