Dnestr.TV

 
0

ЕСПЧ частично отказал России в жалобе на Украину

ЕСПЧ частично отказал России в жалобе на Украину

Суд отказался применять обеспечительные меры по жалобе России на Украину по двум пунктам.
ЕСЧП зарегистрировал жалобу России против Украины, но не стал применять обеспечительные меры, сообщает пресс-служба суда в пятницу, 23 июля.

Как сообщается, в жалобе Россия, в частности, заявляет о нарушении ст. 2 (право на жизнь), 3 (бесчеловечное или унижающее достоинство обращение), 5 (право на свободу и безопасность), 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 10 (свобода выражения мнения), 13 (право на эффективное средство правовой защиты), 14 (дискриминация), 18 (ограничение использования прав) и ряда других статей.

Также Россия направила срочный запрос в соответствии с Правилом 39 (обеспечительные меры) регламента суда, чтобы потребовать от Украины:

прекратить ограничение прав русскоязычных, в частности, в отношении доступа к использованию родного языка в школах, СМИ и Интернете;
приостановить блокаду Северо-Крымского канала.

"Суд решил отклонить запрос в соответствии с Правилом 39, поскольку он не касался серьезных рисков нанесения непоправимого вреда основному праву в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что обеспечительные меры применяются "в исключительных случаях".

korrespondent.net
  • Вчера, 20:20
  • DTV
  • Просмотров: 49
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Драйв на песке
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Драйв на песке
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна