Суд отказался применять обеспечительные меры по жалобе России на Украину по двум пунктам. ЕСЧП зарегистрировал жалобу России против Украины, но не стал применять обеспечительные меры, сообщает пресс-служба суда в пятницу, 23 июля.
Как сообщается, в жалобе Россия, в частности, заявляет о нарушении ст. 2 (право на жизнь), 3 (бесчеловечное или унижающее достоинство обращение), 5 (право на свободу и безопасность), 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 10 (свобода выражения мнения), 13 (право на эффективное средство правовой защиты), 14 (дискриминация), 18 (ограничение использования прав) и ряда других статей.
Также Россия направила срочный запрос в соответствии с Правилом 39 (обеспечительные меры) регламента суда, чтобы потребовать от Украины:
прекратить ограничение прав русскоязычных, в частности, в отношении доступа к использованию родного языка в школах, СМИ и Интернете; приостановить блокаду Северо-Крымского канала.
"Суд решил отклонить запрос в соответствии с Правилом 39, поскольку он не касался серьезных рисков нанесения непоправимого вреда основному праву в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека", - говорится в сообщении.
В суде отметили, что обеспечительные меры применяются "в исключительных случаях".