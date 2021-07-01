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Немецкая лаборатория подтвердила наличие штамма "Дельта" в Молдове

Немецкая лаборатория подтвердила наличие штамма "Дельта" в Молдове

Лаборатория Национального агентства общественного здравоохранения (НАОЗ) получила результаты образцов, отправленных в Институт вирусологии в Берлине, относительно мониторинга циркуляции штаммов SARS-CoV-2.

Сообщается, что согласно результатам, полученным из 15 присланных образцов, 12 образцов были подтверждены как штамм "Дельта". Лаборатория НАОЗ продолжает отбор биологических образцов для мониторинга циркуляции новых штаммов вируса, передает point.md.

"Вариант B1617.2 (Delta) или индийский штамм имеет высокую степень заражения, вдвое выше, чем исходный штамм, и примерно на 60% выше, чем штамм Alpha, известный как британский. Мы призываем население соблюдать все необходимые меры и защищать себя и своих близких. Вакцинация против COVID-19 - единственное решение для предотвращения заражения, все вакцины эффективны против новых штаммов вируса", - говорится в сообщении.

Минздрав РМ предупреждает о необходимости чаще мыть руки, носить маску и избегать мест скопления людей.

point.md
  • Вчера, 20:23
  • DTV
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