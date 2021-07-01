Ежегодной церемонии награждения «Десятки лучших спортсменов, лучшей игровой команды, тренеров-преподавателей города Бендеры по итогам спортивных выступлений» уже 24 года. Это праздник для чемпионов и рекордсменов, тренеров-преподавателей, кто привёл к спортивным вершинам своих учеников, для всех тех, кто любит физическую культуру и спорт: юных спортсменов и ветеранов, родителей и спонсоров, руководителей спортивных учреждений, тех, кому дорог спорт и для кого он стал неотъемлемой частью жизни.
В своем приветственном адресе глава Бендер отметил, что развитие спорта - высших достижений и любительского – часть государственной политики республики. За последние годы спортивная инфраструктура в нашем городе претерпела значительные изменения, сообщается на сайте Госадминистрации города.
«Все мы помним открытие стадиона, бассейна, гребной базы, физкультурно-оздоровительного комплекса на Северном, минифутбольных полей. В разных районах Бендер построены спортплощадки. Много средств вкладывается в ремонт и поддержание объектов спортивной инфраструктуры, на приобретение инвентаря и оборудования... Все мы – и спортивная общественность, и городские власти - работаем на результат. И я уверен, что общими усилиями мы еще многого добьемся, а слава о нашем городе и его жителях будет только возрастать», - отметил Роман Иванченко.
Глава поздравил спортсменов и тренеров преподавателей с заслуженными наградами и пожелал им «здоровья, благополучия, сил и энергии для новых свершений, высоких результатов и блестящих побед!»
Среди героев дня - Яна Гараева, бронзовый призер Чемпионата Балканских стран в прошлом году, а буквально три недели назад легкоатлетка взяла золото на тех же соревнованиях и также в 2021-м завоевала 1 место на Чемпионате Европы.
«Я очень горжусь тем, что у меня есть возможность представлять свою страну, республику, и те, что о нас узнают за пределами Приднестровья», - отметила Яна Гараева.
Девушка в спорте около 8 лет. Говорит, что ее мотивируют результаты других соперниц. «Я смотрю на их достижения, и мне хочется улучшать свои результаты. Еще мне нравится возможность выезжать на соревнования, смотреть на другие страны, людей, которые выступают и узнавать что-то новое», - пояснила спортсменка.
Для Яны Гараевой спорт – это жизнь. Девушка не представляет свою жизнь без любимого дела, и свое будущее связывает с ним - она учится на факультете физической культуры и спорта, хочет впоследствии стать тренером.
В этот важный для бендерчанки день особые слова признательности и благодарности легкоатлетка высказала тренеру - Татьяне Анатольевне Забалухиной. Говорит, что без преподавателя не смогла бы добиться таких успехов и называет второй мамой.
В Бендерах состоялось награждение лучших в спортивной отраслиЗа 2020 год спортсмены города Бендеры приняли участие в 240 соревнованиях из них 67 международного уровня. Общее количество призовых мест за 2020 год составило 935. Хорошо проявили себя легкоатлеты на Чемпионатах Балканских стран, гребцы на Чемпионате Европы, борцы на Чемпионате Мира и Европы. Наша волейбольная команда девушек взяла бронзу в Чемпионате Молдавии, Национальная дивизия. Серебро у кикбоксеров на Этапе Кубка Мира. За прошедший год были присвоены спортивные разряды кандидатов в Мастера спорта – 54 спортсменам, спортивного звания Мастер спорта удостоились 11 спортсменов.
Итак, лучшими по итогам 2020 года стали: 1. Абрамов Сергей - Мастер спорта по академической гребле, финалист Чемпионата Европы до 23-х лет - 5 место в двойке без рулевого (Германия), тренер-преподаватель – Деревенко Татьяна Федоровна;
2. Антоха Михаил – Мастер спорта по кикбоксингу, серебряный призер Этапа Кубка Мира (Сербия), тренер-преподаватель – Байбара Игорь Николаевич; В Бендерах состоялось награждение лучших в спортивной отрасли
3. Артемчук Сабина - Мастер спорта международного класса по самбо, бронзовый призер Чемпионат Мира среди взрослых (Сербия), тренер-преподаватель – Шахов Сергей Александрович;
4. Булат Александр - Мастер спорта международного класса по академической гребле, финалист Чемпионата Европы до 23-х лет - 5 место в двойке парной (Германия), тренер-преподаватель – Деревянко Федор Михайлович; В Бендерах состоялось награждение лучших в спортивной отрасли
5. Гараева Яна – кандидат в Мастера спорта по легкой атлетике, бронзовый призер Чемпионата Балканских стран до 20-ти лет, тренер-преподаватель – Забалухина Татьяна Анатольевна;
6. Грибиненко Артем – Мастер спорта по самбо, бронзовый призер Чемпионат Мира среди юношей (Сербия), тренер-преподаватель – Квитко Олег Юрьевич; В Бендерах состоялось награждение лучших в спортивной отрасли
7. Дабижа Юлиана - кандидат в Мастера спорта по легкой атлетике, серебряный призёр Чемпионата Балканских стран до 20-ти лет, тренер-преподаватель – Стратиенко Ольга Леонидовна;
8. Деляну Артем – Мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, финалист Чемпионата Мира среди взрослых – 5 место (Сербия), тренер-преподаватель – Вяльшин Андрей Александрович;
9. Зинченко Дмитрий - Мастер спорта по академической гребле, финалист Чемпионата Европы до 23-х лет - 5 место в двойке без рулевого (Германия), тренер-преподаватель – Деревенко Борис Борисович;
10. Сенькив Анастасия - Мастер спорта по легкой атлетике, серебряный призёр Чемпионата Балканских стран, тренер-преподаватель – Стратиенко Ольга Леонидовна.
Лучшей игровой командой города Бендеры стала женская волейбольная команда «Тигина» Бендерской СДЮШОР № 2, занявшая в Чемпионате Молдавии, Национальном Дивизионе почётное третье место.
Команда «Тигина» во главе с капитаном команды Лобановой Кристиной Андреевной и игроки - кандидаты в Мастера спорту по волейболу: 1. Гальченко Мария 2. Диденко Каролина 3. Ефимова Александра 4. Жушкова Дарья 5. Ильницкая Анастасия 6. Опренчук Полина 7. Полищук Ольга 8. Полторак Арина 9. Яковина Юлия bendery-ga.or