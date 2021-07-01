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В Приднестровье введена экспортная сезонная таможенная пошлина на ряд зерновых, масличных и технических культур

В Приднестровье введена экспортная сезонная таможенная пошлина на ряд зерновых, масличных и технических культур

До конца текущего года в Приднестровье введена экспортная сезонная таможенная пошлина на ряд зерновых, масличных и технических культур. Ограничение установлено постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики.

Согласно документу, с 22 июля по 31 декабря 2021 года устанавливается сезонная таможенная пошлина в отношении товаров, вывозимых с территории Приднестровской Молдавской Республики, в следующих размерах:

- пшеница, овес и ячмень – 7 долларов США за тонну;

- кукурузу, нут и соевые бобы – 10 долларов США за тонну;

- семена льна и горчицы – 10 долларов США за тонну;

- семена подсолнечника и рапса – 15 долларов США за тонну.

Не облагается таможенной пошлиной семенной материал перечисленных выше зерновых, масличных и технических культур.

Ответственным за осуществление таможенного оформления вывозимых товаров, с взиманием установленной экспортной пошлины, назначен Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики.

Иван Суворов, NewsPMR.Com
  • Вчера, 20:41
  • DTV
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