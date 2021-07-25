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Два молдавских спортсмена завершили участие в Играх в Токио

Два молдавских спортсмена завершили участие в Играх в Токио

Молдоавские олимпийцы - дзюдоист Денис Виеру и стрелок Анна Дулче - не прошли квалификационные раунды в своих дисциплинах на Олимпиаде в Токио, передает sputnik.md.

Дзюдоист Денис Виеру в первом поединке квалификационного зачета категории до 66 кг победил ниппоном спортсмена из Узбекистана Сардора Нуруллаева. Однако уже во втором поединке молдаванин уступил бразильскому дзюдоисту Даниелу Каргнину.

Молдавская 15-летняя спортсменка Анна Дулче, выступающая в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции в 10 метров, также неудачно завершила квалификационный раунд, заняв в общем зачете 48-е место.

Отметим, что Анна - дебютантка ОИ. Спортсменка является чемпионкой Молдовы.

В воскресенье квалификационные заплывы пройдут еще для двух олимпийцев: Татьяны Салкуцан (100 метров на спине) и Алексея Санькова (200 метров вольным стилем)

В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – 6. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емильянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).

Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании выступят Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.

Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
sputnik.md
Фото© Sputnik / Рамиль Ситдиков
  • Сегодня, 10:36
  • DTV
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