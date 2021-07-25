Молдоавские олимпийцы - дзюдоист Денис Виеру и стрелок Анна Дулче - не прошли квалификационные раунды в своих дисциплинах на Олимпиаде в Токио, передает sputnik.md.
Дзюдоист Денис Виеру в первом поединке квалификационного зачета категории до 66 кг победил ниппоном спортсмена из Узбекистана Сардора Нуруллаева. Однако уже во втором поединке молдаванин уступил бразильскому дзюдоисту Даниелу Каргнину.
Молдавская 15-летняя спортсменка Анна Дулче, выступающая в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции в 10 метров, также неудачно завершила квалификационный раунд, заняв в общем зачете 48-е место.
Отметим, что Анна - дебютантка ОИ. Спортсменка является чемпионкой Молдовы.
В воскресенье квалификационные заплывы пройдут еще для двух олимпийцев: Татьяны Салкуцан (100 метров на спине) и Алексея Санькова (200 метров вольным стилем)
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – 6. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емильянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).
Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании выступят Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.