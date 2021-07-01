Национальный орган по вопросам гражданства Румынии получил право вести переписку с заявителями и по электронной почте. Об этом объявило румынское Министерство юстиции, сообщает publika.md.
В ведомстве уточнили, что соответствующее чрезвычайное постановление приняло правительство соседней страны. До сих корреспонденция и распоряжения председателя Нацоргана об утверждении или отклонении заявлений о предоставлении или восстановлении румынского гражданства передавались по почте с уведомлением о получении.
Ежегодно учреждение отправляет более 100 тысяч заказных писем, в основном за границу, через Poșta Română.