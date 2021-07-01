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США вернут Украине артефакты, которые были похищены из домов евреев во время Холокоста

США вернут Украине артефакты, которые были похищены из домов евреев во время Холокоста

В США изъяли ряд еврейских религиозных артефактов, которые были похищены нацистами во время Второй мировой войны. Их планируют вернуть еврейским общинам в Украине, Румынии, Венгрии и Словакии, сообщила 22 июля пресс-служба американского минюста.

Аукционный дом на востоке Нью-Йорка в феврале выставил на продажу религиозные свитки, общинные рукописи и записи, принадлежавшие евреям, которые до Холокоста проживали в Румынии, Венгрии, Украине и Словакии. Всего был выставлен 21 артефакт.

Правоохранители установили, что во время Второй мировой войны владельцев этих предметов поместили в гетто, а затем депортировали в концентрационные лагеря, где большинство из них было убито. После окончания войны выжившие вернулись и обнаружили, что их дома разграблены, а здания опустели, передает gordonua.com.

Среди украденных предметов были свитки и рукописи, содержащие информацию, касающуюся еврейских общин с 1840 года и вплоть до Холокоста. Эти свитки и рукописи содержали молитвы за умерших, мемориальные страницы и/или имена умерших членов еврейских общин, правила поведения в обществе, выплаты членам общества, обязательства, правила общества, личности религиозных лидеров общества и, в частности, в некоторых случаях – имена членов общества, депортированных нацистами в концлагерь Освенцим.

Правоохранители утверждают, что нет никаких законных оснований, чтобы эти артефакты могли оказаться в США. Поэтому их решили вернуть в страны происхождения.
gordonua.com
  • Сегодня, 11:58
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