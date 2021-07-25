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Названы страны с самым крупным госдолгом

Названы страны с самым крупным госдолгом

Общий государственный долг всех государств мира составляет 105% от их суммарного ВВП.

Лидером по госдолгу в мире на данный момент является Япония, где он превышает 200% ВВП, высокий уровень задолженности также у Великобритании, США и еврозоны — более 100% ВВП, рассказал РИА Новости руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

"Согласно данным Института международных финансов (IIF) и ОЭСР, по итогам 2020 года показатель совокупного госдолга к ВВП в целом по миру составил 105%", — отметил эксперт.

По его словам, несмотря на колоссальные уровни долговой нагрузки во многих крупных странах, в обозримом будущем проблем с обслуживанием долга не предвидится. "Наибольший уровень госдолга наблюдается преимущественно среди развитых стран: Япония — 234%, Великобритания — 144%, США — 160%, еврозона — 120,4%", — указал собеседник агентства.

Крупнейшие в мире регуляторы уже многие годы сохраняют режим сверхнизких ставок, что значительно упрощает обслуживание долга, добавил Наметкин. "В частности, нижний диапазон процентной ставки по федеральным фондам США и ключевая ставка ЕЦБ составляет ноль процентов, ключевая ставка Банка Японии вообще находится на отрицательном уровне — минус 0,1%", — напомнил он.

В то же время опыт коронакризиса показал, что в случае ухудшения макроэкономических условий мировые регуляторы готовы пойти на беспрецедентные меры по предоставлению ликвидности рынкам, чтобы сохранить стабильность финансовой системы, продолжил эксперт.

Он добавил, что в текущих условиях некоторые опасения может вызывать заметный разгон инфляции в развитых странах как следствие масштабных мер поддержки экономики в период пандемии. "Например, в июне 2021 года потребительские цены в США выросли на 5,4% в годовом выражении, что стало максимальным ростом с августа 2008-го. В таких условиях возникает теоретическая возможность ужесточения монетарной политики ФРС США, что может ухудшить ситуацию с обслуживанием долга", — считает Наметкин.

"Тем не менее, учитывая опыт последних десяти лет и сохраняющуюся экономическую неопределенность, крайне маловероятно, что американский регулятор пойдет на заметное сворачивание стимулирующей политики", — заключил собеседник агентства.
ria.ru
  • Сегодня, 07:43
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