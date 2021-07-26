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Китайские интернет-пользователи требуют от ВОЗ проверить биолабораторию в США

Китайские интернет-пользователи требуют от ВОЗ проверить биолабораторию в США

Китайские интернет-пользователи требуют от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверить американскую военную биолабораторию «Форт-Детрик». Под онлайн-петицией с этим требованием подписались уже больше десяти миллионов человек, сообщило вчера, 25 июля, ИА CGTN.

В открытом письме говорится, что Вашингтон до сих пор не объяснил временное закрытие лаборатории летом 2019 года. Как раз в то время, когда по США прошла волна заболеваний пневмонией неизвестного происхождения, которую позже назвали болезнью вайперов. А затем вспышка неизвестной пневмонии произошла в двух домах престарелых неподалеку от лаборатории «Форт Детрик». Также в письме говорится, что для предотвращения следующей эпидемии ВОЗ должна обратить особое внимание на лаборатории по всему миру, которые проводят исследования опасных вирусов, поскольку утечка любого из них создаст серьезную опасность для всего мира.

Напомним, на прошлой неделе официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь осудил США за распространение теории утечки коронавируса в качестве первоисточника пандемии из лаборатории в Ухане, предложив ВОЗ проверить указанную лабораторию.
eadaily.com
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