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Первого президента Украины подключили к аппарату ИВЛ

Первого президента Украины подключили к аппарату ИВЛ

Первого президента Украины, постоянного представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает lenta.ru, ссылаясь на «24 канал» .

Сообщается, что Кравчук находится в реанимации с того момента, как ему сделали операцию на сердце в конце июня. Другой информации по состоянию его здоровья пока не поступало.

Ранее стало известно, что Кравчук не будет участвовать в работе переговорной площадки по Донбассу до конца лета из-за перенесенной операции. Его пресс-секретарь Оксана Сибирцева говорила, что состояние первого украинского президента оценивается как стабильное.

28 июня Кравчук пропустил торжественное заседание Верховной Рады, посвященное юбилею конституции. Пресс-секретарь рассказала, что врачи запретили ему любые нагрузки из-за плохого состояния здоровья. Позже стало известно, что политику сделали операцию в одной из киевских больниц.
lenta.ru
  • Вчера, 22:13
  • DTV
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