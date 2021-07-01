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COVID-19: заболеваемость и вакцинация

COVID-19: заболеваемость и вакцинация

На заседании Оперативного штаба отмечено, что заболеваемость COVID-19 в Приднестровье выросла в течение отчетной недели. По последним данным, среднесуточный показатель – 39 случаев (неделей ранее – 27). Коечный фонд двух действующих госпиталей – слободзейского и рыбницкого – суммарно увеличен до 365 единиц. Есть возможность дополнительного увеличения количества койко-мест в Рыбнице, сообщила Министр здравоохранения. По словам Кристины Албул, в случае, если загруженность действующих госпиталей превысит 70%, еще одна коронавирусная лечебная площадка будет развернута на базе бендерской городской больницы. На данный момент занято больше половины развернутых коек, передает пресс-служба главы государства.

Среди болеющих коронавирусом приднестровцев есть дети. Обсуждали на совещании вопрос о вакцинации несовершеннолетних. Отмечено, что в инструкции только одного препарата – «Moderna» – прописана возможность использовать его для вакцинирования лиц младше 18 лет. При этом в Израиле, к примеру, 40% подростков привито от коронавируса препаратом «Pfizer». Ведутся исследования в части вакцинации детей в возрасте от полугода до 11 лет. Вадим Красносельский отметил, что в Приднестровье практиковать вакцинацию несовершеннолетних начнут только после опубликования официальных заключений по итогам третьего этапа испытаний препаратов. Это же условие выдвигается в части обязательной вакцинации взрослых граждан: пока не завершены полномерные испытания, остается элемент экспериментальности, а значит, участие в прививочной кампании должно быть исключительно добровольным, подчеркнул Президент ПМР.

Что касается вакцинации студентов, выезжающих на учебу за пределы республики, списки формирует Уполномоченный по правам человека. Заявки принимаются до 1 августа.

Чтобы снять нагрузку с работников регистратур учреждений поликлинической службы, запущен механизм приема заявок на вакцинацию от коронавируса по единому номеру «126». Пока он действует только в столице. Принято 800 звонков. Важно довести до сведения граждан, что данная линия целевая и обращения, не связанные с записью на прививку от коронавируса, по данному номеру не принимаются.

В части подвижек в приобретении вакцины для профилактики COVID-19 отмечено, что единственным доступным к покупке препаратом является «Sinofarm». Ведутся переговоры о закупке 100000 доз (на 50000 курсов). В качестве гуманитарной помощи ожидается поставка по международной линии COVAX 10512 доз вакцины «Pfizer».

Еще один вопрос, поднятый Вадимом Красносельским, – обеспеченность системы здравоохранения медпрепаратами. Президент спрашивал, в частности, о наличии «Ремдесивира» – одного из наиболее эффективных лекарственных средств, используемых при лечении граждан, больных коронавирусом. Профильный министр доложила об имеющемся резерве, достаточном для 1010 тяжелобольных или 1851 – с течением болезни средней тяжести. Глава государства поручил держать на постоянном контроле вопрос пополнения запасов. Ведутся переговоры с поставщиками индийского препарата «Ремдесивир».
president.gospmr.org
  • Вчера, 22:36
  • DTV
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