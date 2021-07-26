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Nestle отзовет из продажи почти 50 видов мороженого из-за канцерогенов

Nestle отзовет из продажи почти 50 видов мороженого из-за канцерогенов

Швейцарский концерн Nestle SA отзывает из продажи более 45 видов мороженого из-за возможного загрязнения канцерогенной окисью этилена.
Об этом сообщает испанское неправительственная организация защиты прав потребителей FACUA, передает ria.ru

Об отзыве из продажи ряда позиций в связи с новыми директивами Еврокомиссии сообщил крупнейший мировой производитель мороженого Froneri. В уведомлении компании говорится, что речь идет о незначительном объеме загрязненных компонентов, который практически не представляет угрозы для потребителей.

Ни Nestle, ни Froneri не публикуют полного списка затронутых загрязнением продуктов. Представители FACUA получили список отзываемого мороженого от сотрудников испанских торговых сетей. По данным активистов, отзыв затрагивает мороженое 46 марок Nestle, производимых на предприятиях Froneri, в том числе Nestlé, Milka, Toblerone, Nuii, Oreo, Princesa и другие. Соответствующий перечень размещен на сайте общества.

FACUA предупреждает, что список ограничен данными трех торговых сетей и призывает Nestle и Froneri опубликовать полную информацию по мороженому, загрязненному окисью этилена, которую регулирующие органы рассматривают как канцерогенное вещество. С аналогичным призывом общество обратилось к испанскому агентству по безопасности пищевых продуктов (AESAN).

ria.ru
  • Вчера, 22:38
  • DTV
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