Конституционный суд Молдавии изучит законность постановления парламента от 3 декабря 2020 года, который большинством утвердил закон, подготовленный Партией социалистов (ПСРМ) и запрещающий продажу посольству США территории Республиканского стадиона в центре Кишинева.
Инициаторами разбирательства выступили депутаты правящей сейчас в РМ президентской партии «Действие и солидарность», представители Демпартии, которые в период своего нахождения у власти приняли решение об отчуждении этой земли и члены проевропейской партии «Платформа DA», сообщает eadaily.com.
«29 июля состоится заседание КС, на котором будет рассматриваться соответствие конституции закона № 217 от 3 декабря 2020 года об отмене и изменении ряда нормативных актов», — подтвердили в судебной инстанции.
Напомним, после того, как парламентское большинство, сформированное ПСРМ в конце прошлого года заблокировало отчуждение бывшего спортивного объекта, политические сторонники президента РМ Майи Санду обратились в КС. В результате сначала было приостановлено действие закона, а 21 июля вынесен вердикт о неприемлемости запроса депутатов Партии социалистов, которые в ответ опротестовали передачу земельного участка почти 5,2 га под строительство нового диппредставительства.
Тогда президент Майя Санду выразила обеспокоенность, что конфликт приведет к осложнению отношений между Кишиневом и Вашингтоном. Не для кого не секрет, что США регулярно используют один и тот же сценарий в странах, где планируют устроить очередную «цветную революцию» или создать «управляемый хаос». Строительство дипломатических объектов, которые, по сути, являются американскими базами, является одним из его пунктов. Например, в Ереване, где США провели последнюю успешную операцию по смене руководства в 2018 году, территория посольства, построенного в 2005 году, занимает более 9 га.
Как сообщало EADaily, возмущенная решением Конституционного суда Партия социалистов Молдавии призывала своих сторонников к акциям протеста. В ПСРМ отметили, что пребывающий около десяти лет в полуразрушенном состоянии стадион является национальным достоянием народа, «с ним связана судьба целых поколений сограждан», а его продажа является «преступным разбазариванием исторического наследия».
«Нынешний вердикт карманного Конституционного суда явился следствием тайных договорённостей между президентом Майей Санду и послом США Дереком Хоганом по поддержке партии „Действие и солидарность“ в ходе парламентских выборов (ПДС одержала победу, взяв парламентское большинство — EADaily). Это решение КС является очередным актом попрания национального суверенитета Республики Молдавия со стороны нынешней компрадорской власти и её западных кураторов», — подчеркивалось в пресс-релизе партии.