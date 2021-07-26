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Жириновский выступил за исключение Украины из ООН

Жириновский выступил за исключение Украины из ООН

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил о необходимости исключения Украины из ООН, выступив с видеообращением на YouTube-канале ЛДПР, передает mk.ru.

По мнению Жириновского, Украина должна отвечать за запрет русского языка, нарушение конвенции о национальных меньшинствах, нарушение прав русского населения и блокаду водоснабжения Крыма.

«Это варварство. За это надо исключать Украину из ООН. А отключение электроэнергии, а отказ в выплатах пенсий (в Донбассе)?», - подчеркнул глава ЛДПР.

Также Жириновский назвал в числе оснований для исключения страны из ООН нападение на дипломатическое представительство России и не закрытие Украиной воздушного пространства над Донбассом во время вооруженного конфликта.


mk.ru
  • Вчера, 22:57
  • DTV
  • Просмотров: 27
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