Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил о необходимости исключения Украины из ООН, выступив с видеообращением на YouTube-канале ЛДПР, передает mk.ru.
По мнению Жириновского, Украина должна отвечать за запрет русского языка, нарушение конвенции о национальных меньшинствах, нарушение прав русского населения и блокаду водоснабжения Крыма.
«Это варварство. За это надо исключать Украину из ООН. А отключение электроэнергии, а отказ в выплатах пенсий (в Донбассе)?», - подчеркнул глава ЛДПР.
Также Жириновский назвал в числе оснований для исключения страны из ООН нападение на дипломатическое представительство России и не закрытие Украиной воздушного пространства над Донбассом во время вооруженного конфликта.