Всё произошло в понедельник около двух часов дня. Глава семейства был на работе, а мама отлучилась на некоторое время по делам. Дома остались трое детей 13, 10 и двух лет.
Самый младший вскарабкался на подоконник. Москитная сетка не выдержала вес ребёнка, и малыш выпал. Испугавшись, дети выбежали на улицу, занесли своего брата в квартиру и позвонили маме, которая и вызвала неотложку, передает пресс-центр МВД ПМР.
Бригада скорой медицинской помощи забрала несовершеннолетнего в Бендерский центр матери и ребёнка. Малыш был госпитализирован в реанимационное отделение. Экстренно прооперирован.
У него диагностировали кататравму, внутреннее кровотечение, разрыв селезёнки и 12-перстной кишки, перитонит, закрытую черепно-мозговую травму. Врачи борются за жизнь маленького пациента. Состояние оценивают как тяжёлое. mvdpmr.org