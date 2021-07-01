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Несчастный случай в Бендерах. Из окна выпал ребёнок

Несчастный случай в Бендерах. Из окна выпал ребёнок

Всё произошло в понедельник около двух часов дня. Глава семейства был на работе, а мама отлучилась на некоторое время по делам. Дома остались трое детей 13, 10 и двух лет.

Самый младший вскарабкался на подоконник. Москитная сетка не выдержала вес ребёнка, и малыш выпал. Испугавшись, дети выбежали на улицу, занесли своего брата в квартиру и позвонили маме, которая и вызвала неотложку, передает пресс-центр МВД ПМР.

Бригада скорой медицинской помощи забрала несовершеннолетнего в Бендерский центр матери и ребёнка. Малыш был госпитализирован в реанимационное отделение. Экстренно прооперирован.

У него диагностировали кататравму, внутреннее кровотечение, разрыв селезёнки и 12-перстной кишки, перитонит, закрытую черепно-мозговую травму. Врачи борются за жизнь маленького пациента. Состояние оценивают как тяжёлое.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 10:47
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