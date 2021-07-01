Dnestr.TV

 
0

В России предложили переименовать День защитника Отечества

В России предложили переименовать День защитника Отечества

Депутат Госдумы Оксана Пушкина выступила за переименование Дня защитника Отечества в День защитников и защитниц. Парламентарий отметила, что с этим праздником в РФ уже давно поздравляют и женщин, так как среди российских военнослужащих более 41 тысячи представительниц прекрасного пола.

Она привела статистику Минобороны, согласно которой среди женщин-военнослужащих около четырёх тысяч офицеров, в том числе 44 полковника. Более 30 тысяч россиянок служат по контракту солдатами и сержантами, около 7 тысяч — прапорщиками и мичманами, сообщает life.ru.

Порядка 272 тысяч работают в воинских частях и организациях, а ещё почти полторы тысячи представительниц слабого пола являются в армии федеральными госслужащими.

За успехи в военной службе только в прошлом году женщины получили 128 государственных наград, в том числе 24 боевые. Ведомственными медалями и знаками отметили ещё почти восемь тысяч дам.

"Кстати говоря, в России постоянно растёт конкурс среди девушек, поступающих в военные вузы. И показатели эти значительно выше, чем у юношей. На данный момент в военных учебных заведениях обучается почти 1150 курсанток. Поэтому вполне логично, если праздник будет переименован с учётом активной роли женщин во всех областях и мирового тренда на гендерное равенство", — отметила Пушкина.

life.ru
  • Сегодня, 06:41
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • Драйв на песке
  • Азбука фермера. Прибыльные ягоды
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"
  • Азбука фермера. Способы продвижения бизнеса и требовани ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • Драйв на песке
  • Азбука фермера. Прибыльные ягоды
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"
  • Азбука фермера. Способы продвижения бизнеса и требовани ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна