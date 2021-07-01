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В Дубоссарах благоустраивают городской пляж

В Дубоссарах благоустраивают городской пляж

В Дубоссарах благоустраивали городской пляж. Сюда завезли песок для береговой линии. Ход работ проверил глава дубоссарской госадминистрации Руслан Чабан. В работе выездного совещания принял участие и руководитель МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» Александр Драгоман.

Ранее специалисты коммунальной службы провели покос травы, а сотрудники дорожной службы выполнили профилирование участка дороги, ведущей к пляжу, сообщается на сайте дубоссарской госадминистрации.

На самом городском пляже недавно установили вышку для спасателей, чтобы в полной мере обеспечить безопасность отдыхающих.

Руслан Чабан отметил, что должны быть созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха людей.

«На городском пляже ранее были установлены скамейки, урны для мусора. Сейчас благоустраивается береговая линия. Кроме этого, определенный объем работ выполнен и на пляже у ГЭС, где в этом году установили деревянные перголы с шезлонгами. Вариант их установки мы рассматривали и на городском пляже, но отклонили это предложение, так как довольно часто во время паводка здесь сильно поднимается вода и вся территория уходит под воду. Также отмечу, что по многочисленным обращениям граждан на пляже у ГЭС проводятся работы по очистке воды от водорослей. Все эти меры принимаются для того, чтобы создать комфортные и безопасные условия для отдыхающих», - отметил Руслан Чабан.
dubossary.ru
  • Сегодня, 06:58
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