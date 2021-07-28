Несмотря на запуск платформы, с помощью которой граждане Молдовы имеют возможность загружать и проверять сертификаты о вакцинации против COVID в электронном формате, жители республики пока не могут свободно путешествовать в страны Европейского союза. Причина в том, что сертификаты из Республики Молдова не связаны с цифровыми сертификатами ЕС.
"Евросоюз дал 6 недель с 1 июля, чтобы правомочные страны присоединились к этому проекту и скорректировали свои собственные сертификаты вакцинации, чтобы впоследствии их можно было включить в единую базу ЕС", - сообщила Sputnik Молдова консультант по коммуникациям Минздрава РМ Кристина Стратулат.
Она также отметила, что наша страна скорректировала собственный сертификат, который содержит необходимые элементы в соответствии с требованиями ЕС. "Специалисты из Республики Молдова направили рабочей группе ЕС документ, в котором упоминаются внесенные изменения, и мы уже ждем от них ответа", - добавила консультант Минздрава РМ.
Ведомства по здравоохранению отмечают, что политика многих государств в отношении ковид-сертификатов различна. Некоторые страны проводят экспресс-тесты на въезде, независимо от того, есть ли у человека свидетельство о вакцинации; другие страны ЕС разрешают въезд тем, кто привит только теми вакцинами, которые одобрены EMA.
"В этом смысле мы рекомендуем перед любой поездкой узнать о правилах въезда в страну прибытия, информация может обновляться ежедневно. Источником информации может служить посольство Республики Молдова в соответствующей стране ", - сообщила Кристина Стратулат.
Напоминаем, что электронный сертификат о вакцинации против COVID-19 был официально запущен 21 июля. Свидетельство о вакцинации против коронавируса содержит два идентификатора QR-кода. Один из них будет предоставлен для международной идентификации, а другой предоставит возможность заверить сертификат в Государственном реестре вакцинации против COVID-19. Он переведен на три языка - румынский, русский и английский. Сертификат будет содержать IDNP, дату, месяц рождения и код, сгенерированный роботом. sputnik.md