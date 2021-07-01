В Государственный таможенный комитет ПМР довольно часто поступают вопросы об отнесении товаров к категории для личного пользования, в связи с чем ведомство разъясняет алгоритм данного механизма.
Решение об отнесении товаров к категории товаров для личного пользования осуществляется таможенным органом исходя из:
- заявления самого физического лица о перемещаемых через таможенную границу ПМР товарах (в устной либо в письменной форме);
- характера и количества товаров;
- частоты пересечения физическим лицом таможенной границы ПМР и (или) перемещения товаров через таможенную границу этим физическим лицом или в его адрес.
С учетом вышеуказанных критериев на таможенном пункте пропуска непосредственно после ввоза товаров, при проведении таможенного контроля и выяснении всех обстоятельств ввоза, осуществляется отнесение ввозимых товаров к категории «товаров для личного пользования».
От уплаты таможенных пошлин, налогов освобождаются товары, отнесенные в указанном порядке к данной категории, перемещаемые физическими лицами через таможенную границу в пределах стоимостных, весовых и (или) количественных норм, установленных Постановлением Правительства ПМР от 29 декабря 2018 года № 486.
Необходимо обратить внимание, что Правительством ПМР определён характер некоторых товаров, как не относящихся к товарам для личного пользования. Так, Приложением №3 к вышеназванному Постановлению установлен Перечень категорий товаров, не относящихся к товарам для личного пользования. Товары, перечисленные в данном Перечне, не могут быть отнесены к категории для личного пользования. Однако по некоторым из них допускается ввоз физическими лицами в единичных количествах 1 (один) раз в течение календарного года с обязательной уплатой сумм таможенных пошлин и налогов (товары, указанные в пункте 5 «Перечня категорий товаров, не относящихся к товарам для личного пользования»).
При этом, в соответствии с Таможенным кодексом ПМР, в случае перемещения через таможенную границу физическими лицами товаров для личного пользования сверх норм, установленных Постановлением Правительства ПМР №486, таможенные платежи взимаются с той части товаров, которая превышает установленные нормы, а в случае перемещения неделимых товаров в количествах, превышающих установленные нормы беспошлинного ввоза, таможенные платежи взимаются от всего объёма ввезенного товара.
Для предварительного определения ставки ввозной таможенной пошлины лицу, которое будет перемещать товары для личного пользования, необходимо сначала классифицировать этот товар в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (определить код ТН ВЭД), после чего ставку пошлины на основании кода ТН ВЭД можно узнать на сайте Государственного таможенного комитета ПМР в разделе «Таможенный тариф». В данном разделе также есть возможность поиска кода по наименованию товара.
Напоминаем, Таможенный тариф на товары, импортируемые на территорию ПМР, на 2021 год утверждён Постановлением Правительства ПМР от 30 сентября 2020 года № 335; Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности и пояснения к ней утверждены Постановлением Правительства ПМР от 5 декабря 2018 года № 427.
При уплате ввозной таможенной пошлины в отношении товаров для личного пользования применяется ставка пошлины, приведённая в Таможенном тарифе в соответствующем столбце. Она указана в долларах США за единицу измерения (килограммы, литры и так далее). customs.gospmr.org