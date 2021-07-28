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СМИ: Байден встретился с Тихановской

СМИ: Байден встретился с Тихановской

Президент США Джо Байден провел встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом сообщает «Настоящее Время» со ссылкой на ее заявление.

«Я хочу, чтобы все страны мира обратили внимание на Беларусь, хотя я понимаю, что в мире много разных проблем. Но мы боремся за ценности, которые являются общими для всего мира. И я хочу, чтобы США были лидерами в этой борьбе», — сказала Тихановская, передает gazeta.ru

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения новых экономических санкций в отношении Белоруссии.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии прибыла в Вашингтон 18 июля и уже встретилась с представителями белорусской диаспоры. В Telegram-канале политика сообщалось, что она посетит Вашингтон, Нью-Йорк, а также Калифорнию. В ходе своей поездки Тихановская проводит встречи с представителями американского политического истеблишмента.

Во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и заместителем госсекретаря Викторией Нуланд она попросила «дать сигнал России».

gazeta.ru
  • Вчера, 22:25
  • DTV
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