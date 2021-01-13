Когда чиновники воспринимают Общественные советы как орган критикующий, как орган давления, то ничего хорошего из этого не получается.
В редакцию Днестр ТВ обратились бывшие члены Общественного совета при Министерстве по социальной защите и труду ПМР. Надо отметить, что просуществовал этот совет всего буквально несколько месяцев, в течении которых не удалось выстроить партнёрские отношения с Минсоцзащиты.
В интервью, которое легло в основу этого материала, экс-члены Общественного совета сообщили подробности о том, как была организована работа, какие злободневные вопросы они поднимали, а так же заявили, что полностью не согласны с оценкой их деятельности и отстранением от работы.
Приказом Министерства по социальной защите и труду ПМР от 15.06.21 года с них были сняты полномочия членов общественного совета при Минсоцзащиты, а их деятельность, как сообщается в этом документе, признана неэффективной.
На момент этого интервью уже набран и сформирован новый состав общественного совета при Минсоцзащиты ПМР.
Виктор Березянский - председатель общественной организации "Объединение участников боевых действий г. Бендеры "Боевые братья" во вступительном слове сообщил о том, как начиналась деятельность Общественного совета с самого начала его формирования.
Он озвучил ряд вопросов, которые инициировали общественники на рассмотрение в Минсоцзащиты: выплата полного объема пенсий за период трудовой деятельности в ПМР; обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями и мало мобильных групп населения; создание "центров содержания" для ветеранов и бездомных граждан, и другие вопросы. По словам общественников, эти инициативы не нашли отклика в Минсоцзащиты ПМР, а их деятельность просто признали неэффективной.
По словам Николая Малышева, экс-председателя Общественного совета при Министерстве по социальной защите и труду ПМР, вопрос о выплате полных пенсий и компенсаций за приднестровский стаж всячески блокировался членами общественного совета при Минсоцзащиты делегированными от ОНФ (Общеприднестровский Народный Форум)
Татьяна Осецимская, член общественного движения "Союз Трудовых коллективов г. Бендеры" обратила внимание на то, что в ПМР есть категория граждан, которые перешли на пенсию РФ, и для которых изыскали возможность выплачивать компенсацию за полный приднестровский стаж.
Виктор Березянский отметил, что фактически отчисления в Пенсионный Фонд республики, в период трудовой деятельности в Приднестровье (с 1992 года по 2021 год) никак не отражаются положительно на материальном положении граждан РФ и, соответственно, не выплачиваются по социальному обеспечению в старости, несмотря на ранее производимую ими выплату страховых взносов в ЕГФСС ПМР в период своей трудовой деятельности.
У многих граждан имеющих малый советский трудовой стаж в связи с возрастом, пенсия РФ составляет 7-9 тыс. рублей РФ, что практически соответствует сумме пенсий назначенных ПФ ПМР.
Свою точку зрения на сложившуюся ситуацию вокруг деятельности общественного совета при Минсоцзащиты высказал член общественной организации "Союз защитников ПМР" Виктор Чёрный.
В ходе интервью Николай Малышев обратил внимание на то повышение пенсий, которое произошло недавно в ПМР, а так же на размеры минимального уровня оплаты труда в Приднестровье и определение прожиточного минимума, которые, как он считает, должны подняться как минимум в 1,8 раза. Так же он отметил, что нормы потребления по ряду ключевых и необходимых продуктов жизнедеятельности в ПМР в 2 раза ниже чем в Российской Федерации.
Николай Малышев, акцентируя внимание на дефиците бюджета, обратил внимание на существующие источники, которые, по его мнению, можно использовать.
Ещё один вопрос, который инициировали уже бывшие члены Общественного совета при Минсоцзащиты - это рассмотреть возможность создания "Центров пребывания" для одиноких граждан ПМР. Прорабатывая этот вопрос, общественники выезжали в разные города и сёла республики в поисках подходящих объектов, но, по словам Николая Малышева и Виктора Березянского, этот вопрос заслужил только "отписки", которые получили от чиновников, суть которых - отсутствие финансирования.
Чтобы добиться социальной справедливости, по словам Виктора Березянского, приходится зачастую обращаться напрямую к президенту ПМР. После таких обращений, как правило, вопросы либо сразу разрешаются, либо их ставят на контроль.
Размышляя в ходе интервью о том, для чего же создаются советы при министерствах и ведомствах, общественники отметили, что к сожалению, их инициативы на практике, как правило, игнорируются, а советы созданы для "галочки". Хотя, общий посыл для всех Общественных советов очень простой и даже жесткий: надо кардинально менять свою работу, переходить от общественной бюрократии к реальной эффективной работе. На этом пути необходимо изменить очень многое: поменять отношение чиновников, повысить компетенции членов общественных советов, отстроить нормативную базу, внедрить новые стандарты и критерии оценки, обучаться и обмениваться опытом и решать конфликтные ситуации.
Касаясь вопроса доступной среды для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности и мало мобильных групп населения, Николай Малышев обратил внимание на то, что люди по-прежнему не могут даже выйти из своих домов, и дело тут не только в отсутствии пандусов.
Татьяна Осецимская обратила внимание на состояние дороги в районе бендерской центральной стоматологии, которая, так же малодоступна для инвалидов-колясочников например.
В завершении Виктор Березянский сделал обращение к органам госвласти.
Последний запрос, который инициировали бывшие члены Общественного совета при Минсоцзащиты ПМР, касался отчёта о работе ведомства за 2020 год, но по словам экс-председателя, был получен отказ.
Общественные советы не должны быть удобными для руководителей ведомств, их состав должен состоять из по-настоящему независимых экспертов и представителей заинтересованных общественных организаций. Лишь там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая работа. Пока не все это понимают.