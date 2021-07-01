Президент Вадим Красносельский подписал указ об объявлении 2022-го Годом здравоохранения.
Среди поставленных целей: привлечение внимания общества и государства к вопросам здравоохранения, улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи, повышение её эффективности, восстановление и развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения, передает novostipmr.com.
Правительству поручено до 1 декабря представить главе государства план мероприятий. Свои предложения по этому поводу могут озвучить члены Общественной палаты, общественных советов при исполнительных органах власти, а также общественных объединений.
Кроме того, будет объявлен публичный конкурс на создание логотипа Года здравоохранения. novostipmr.com