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2022-й официально объявлен в Приднестровье Годом здравоохранения

2022-й официально объявлен в Приднестровье Годом здравоохранения

Президент Вадим Красносельский подписал указ об объявлении 2022-го Годом здравоохранения.

Среди поставленных целей: привлечение внимания общества и государства к вопросам здравоохранения, улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи, повышение её эффективности, восстановление и развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения, передает novostipmr.com.

Правительству поручено до 1 декабря представить главе государства план мероприятий. Свои предложения по этому поводу могут озвучить члены Общественной палаты, общественных советов при исполнительных органах власти, а также общественных объединений.

Кроме того, будет объявлен публичный конкурс на создание логотипа Года здравоохранения.
novostipmr.com
  • Сегодня, 16:24
  • DTV
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