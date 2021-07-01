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Вадим Шмаленко: «Угрозы взрыва нет, поисковые мероприятия прекращены»

Вадим Шмаленко: «Угрозы взрыва нет, поисковые мероприятия прекращены»

На электронную почту одного из подразделений Министерства внутренних дел поступило сообщение. В нём отправитель поздравил адресатов с праздником и сообщил, что «особые подарки» подготовлены в двух местах. В письме были указаны точные адреса здания Дома Советов в Тирасполе и Историко-краеведческого музея в Бендерах, передает пресс-центр МВД ПМР.

«Сотрудники Дежурной части МВД ПМР в соответствии с установленными протоколами проинформировали все экстренные службы, государственные администрации г. Тирасполь и г. Бендеры. После чего были незамедлительно эвакуированы сотрудники столичной госадминистрации и бендерского музея. Эвакуация прошла без ажиотажа. В данных зданиях было отключено электроснабжение. На место прибыли скорая помощь, пожарные, спасатели, сотрудники милиции и МГБ, а также сапёры», – прокомментировал происшествие начальник Главного управления по ЧС МВД ПМР.

Работников госадминистрации и музея отпустили по домам. Здания, в которых, по информации из анонимного письма, заложена взрывчатка, были оцеплены сотрудниками милиции по периметру. Поисковые мероприятия продолжались весь день.IMG 9554

«Сотрудники Министерства госбезопасности и кинологи тщательно осмотрели здания. Надо отметить, что поиск любого взрывчатого устройства – дело кропотливое. Ведь оно может находиться как в самом здании, так и за его пределами, в том числе и в припаркованных автомобилях. Следственно-оперативная группа проводит мероприятия, направленные на установление лица, причастного к написанию и направлению данного электронного письма», – отметил Вадим Шмаленко.

Ближе к 17 часам специалисты сделали вывод: угрозы взрыва нет, поисковые мероприятия прекращены. Уже утром в пятницу сотрудники госадминистрации Тирасполя и Историко-краеведческого музея г. Бендеры смогут вернуться на свои рабочие места.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 16:55
  • DTV
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