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Председателем парламента РМ избран Игорь Гросу

Председателем парламента РМ избран Игорь Гросу

Лидер Партии "Действие и солидарность" (PAS) Игорь Гросу избран председателем законодательного органа РМ. За его кандидатуру проголосовали 64 депутата PAS и Партии "Шор". Фракция Блока коммунистов и социалистов не участвовала в голосовании.

Напомним, фракция Партии "Действие и солидарность" (PAS) предложила на пост председателя парламента главу партии Игоря Гросу, передает sputnik.md.

Отметим, на заседании парламента созданы три парламентские фракции: фракция Партии "Действие и солидарность" (PAS), фракция Блока коммунистов и социалистов и фракция Партии "Шор", а также избрано их руководство. Кроме того, фракция Партии "Действие и солидарность" заявила о формировании парламентского большинства, а остальные две фракции - об уходе в оппозицию.

Блок коммунистов и социалистов заранее объявил, что депутаты фракции не будут участвовать в голосовании. Представители Партии "Шор" наоборот, заявили о том, что будут голосовать за кандидатуру PAS.

Влад Батрынча и Михаил Попшой избраны вице-председателями парламента


Депутат от фракции PAS Михаил Попшой и депутат-социалист Влад Батрынча избраны вице-спикерами парламента Молдовы. За их назначение проголосовало 87 и 85 депутатов парламента соответственно.

Во время обсуждения вопроса об избрании заместителей председателя парламента депутат PAS Серджиу Литвиненко предложил избрать двух вице-председателей парламента и в качестве одного из них - Михаила Попшоя от фракции PAS.

Партия социалистов предложила избрать вице-спикером парламента депутата от ПСРМ Влада Батрынчу.

Отметим, на сегодняшнем заседании парламента созданы три парламентские фракции: фракция Партии "Действие и солидарность" (PAS), фракция Блока коммунистов и социалистов и фракция Партии "Шор", а также избрано их руководство. Кроме того, фракция Партии "Действие и солидарность" заявила о формировании парламентского большинства, а остальные две фракции - об уходе в оппозицию.

Парламент проголосовал за состав постоянного бюро

Бюро парламента РМ будет состоять из 12 человек, трое - председатель и два вице-председателя парламента - входят в бюро в силу закона, еще девять избраны по предложению фракций. За состав бюро проголосовали 64 депутата.

От PAS в бюро войдут:

Олеся Стамате
Дойна Герман
Лилиана Николаеску-Онофрей
Вероника Рошка
Владимир Боля
Дан Перчун

От Блока коммунистов и социалистов:

Василе Боля
Корнелиу Фуркулицэ

От Партии “Шор”:

Денис Уланов

Фракция коммунистов и социалистов настаивала на трех местах в составе бюро, предлагая включить в него и представителя ПКРМ Константина Старыша. Социалисты и коммунисты аргументировали предложение принципом пропорционального представительства фракций в бюро, но предложение было отвергнуто большинством PAS.

Парламент сформировал постоянные комиссии и закрыл сессию

В парламенте XI созыва будут действовать 11 постоянных комиссий. На пленарном заседании депутаты приняли решение о создании постоянных комиссий, а затем закрыли летнюю сессию.

По решению депутатов в парламенте будут действовать следующие комиссии:

1.Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету (11 депутатов);
2.Комиссия по экономике, бюджету и финансам (10 депутатов);
3.Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку (9 депутатов);
4.Комиссия по внешней политике и европейской интеграции (9 депутатов);
5.Комиссия по правам человека и межнациональным отношениям (7 депутатов);
6.Комиссия по государственному управлению (9 депутатов);
7.Комиссия по окружающей среде и региональному развитию (8 членов);
8.Комиссия по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ (12 членов);
9.Комиссия по сельскому хозяйству и пищевой промышленности (9 депутатов);
10.Комиссия по социальной защите, здоровью и семье (9 депутатов);
11.Комиссия по контролю за государственными финансами (7 членов).

Парламентская фракция Партии “Действия и солидарности” будет председательствовать в следующих комиссиях:

Комиссия по правовым вопросам, назначениям и иммунитету – Олеся Стамате;
Комиссия по экономике, бюджету и финансам – Думитру Будянски;
Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку – Лилиан Карп; Комиссия по внешней политике и европейской интеграции – Дойна Герман;
Комиссия по сельскому хозяйству и пищевой промышленности – Владимир Боля;
Комиссия по государственному управлению – Лариса Волох;
Комиссия по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ – Лилиана Николаеску-Онофрей;
Комиссия по социальной защите, здоровью и семье – Дан Перчун.
Парламентская фракция Блока коммунистов и социалистов будет председательствовать в следующих комиссиях:
Комиссия по контролю за государственными финансами – Татьяна Кунецки;
Комиссия по окружающей среде и региональному развитию – Елена Боднаренко;
Комиссия по правам человека и межнациональным отношениям – Григоре Новак.

Напоминаем, что в парламенте XX созыва также действовали 11 постоянных комиссий.

После формирования постоянных комиссий по предложению Игоря Гросу парламент принял постановление о закрытии весенне-летней сессии. По словам Гросу, решение носит процедурный характер и не означает, что парламент уходит в отпуск, а заседания не будут проводиться.
sputnik.md
  • Сегодня, 05:44
  • DTV
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