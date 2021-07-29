Лидер Партии "Действие и солидарность" (PAS) Игорь Гросу избран председателем законодательного органа РМ. За его кандидатуру проголосовали 64 депутата PAS и Партии "Шор". Фракция Блока коммунистов и социалистов не участвовала в голосовании.
Напомним, фракция Партии "Действие и солидарность" (PAS) предложила на пост председателя парламента главу партии Игоря Гросу, передает sputnik.md.
Отметим, на заседании парламента созданы три парламентские фракции: фракция Партии "Действие и солидарность" (PAS), фракция Блока коммунистов и социалистов и фракция Партии "Шор", а также избрано их руководство. Кроме того, фракция Партии "Действие и солидарность" заявила о формировании парламентского большинства, а остальные две фракции - об уходе в оппозицию.
Блок коммунистов и социалистов заранее объявил, что депутаты фракции не будут участвовать в голосовании. Представители Партии "Шор" наоборот, заявили о том, что будут голосовать за кандидатуру PAS.
Влад Батрынча и Михаил Попшой избраны вице-председателями парламента
Депутат от фракции PAS Михаил Попшой и депутат-социалист Влад Батрынча избраны вице-спикерами парламента Молдовы. За их назначение проголосовало 87 и 85 депутатов парламента соответственно.
Во время обсуждения вопроса об избрании заместителей председателя парламента депутат PAS Серджиу Литвиненко предложил избрать двух вице-председателей парламента и в качестве одного из них - Михаила Попшоя от фракции PAS.
Партия социалистов предложила избрать вице-спикером парламента депутата от ПСРМ Влада Батрынчу.
Отметим, на сегодняшнем заседании парламента созданы три парламентские фракции: фракция Партии "Действие и солидарность" (PAS), фракция Блока коммунистов и социалистов и фракция Партии "Шор", а также избрано их руководство. Кроме того, фракция Партии "Действие и солидарность" заявила о формировании парламентского большинства, а остальные две фракции - об уходе в оппозицию.
Парламент проголосовал за состав постоянного бюро
Бюро парламента РМ будет состоять из 12 человек, трое - председатель и два вице-председателя парламента - входят в бюро в силу закона, еще девять избраны по предложению фракций. За состав бюро проголосовали 64 депутата.
От PAS в бюро войдут:
Олеся Стамате Дойна Герман Лилиана Николаеску-Онофрей Вероника Рошка Владимир Боля Дан Перчун
От Блока коммунистов и социалистов:
Василе Боля Корнелиу Фуркулицэ
От Партии “Шор”:
Денис Уланов
Фракция коммунистов и социалистов настаивала на трех местах в составе бюро, предлагая включить в него и представителя ПКРМ Константина Старыша. Социалисты и коммунисты аргументировали предложение принципом пропорционального представительства фракций в бюро, но предложение было отвергнуто большинством PAS.
Парламент сформировал постоянные комиссии и закрыл сессию
В парламенте XI созыва будут действовать 11 постоянных комиссий. На пленарном заседании депутаты приняли решение о создании постоянных комиссий, а затем закрыли летнюю сессию.
По решению депутатов в парламенте будут действовать следующие комиссии:
1.Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету (11 депутатов); 2.Комиссия по экономике, бюджету и финансам (10 депутатов); 3.Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку (9 депутатов); 4.Комиссия по внешней политике и европейской интеграции (9 депутатов); 5.Комиссия по правам человека и межнациональным отношениям (7 депутатов); 6.Комиссия по государственному управлению (9 депутатов); 7.Комиссия по окружающей среде и региональному развитию (8 членов); 8.Комиссия по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ (12 членов); 9.Комиссия по сельскому хозяйству и пищевой промышленности (9 депутатов); 10.Комиссия по социальной защите, здоровью и семье (9 депутатов); 11.Комиссия по контролю за государственными финансами (7 членов).
Парламентская фракция Партии “Действия и солидарности” будет председательствовать в следующих комиссиях:
Комиссия по правовым вопросам, назначениям и иммунитету – Олеся Стамате; Комиссия по экономике, бюджету и финансам – Думитру Будянски; Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку – Лилиан Карп; Комиссия по внешней политике и европейской интеграции – Дойна Герман; Комиссия по сельскому хозяйству и пищевой промышленности – Владимир Боля; Комиссия по государственному управлению – Лариса Волох; Комиссия по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ – Лилиана Николаеску-Онофрей; Комиссия по социальной защите, здоровью и семье – Дан Перчун. Парламентская фракция Блока коммунистов и социалистов будет председательствовать в следующих комиссиях: Комиссия по контролю за государственными финансами – Татьяна Кунецки; Комиссия по окружающей среде и региональному развитию – Елена Боднаренко; Комиссия по правам человека и межнациональным отношениям – Григоре Новак.
Напоминаем, что в парламенте XX созыва также действовали 11 постоянных комиссий.
После формирования постоянных комиссий по предложению Игоря Гросу парламент принял постановление о закрытии весенне-летней сессии. По словам Гросу, решение носит процедурный характер и не означает, что парламент уходит в отпуск, а заседания не будут проводиться. sputnik.md