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В Приднестровье появилось радио «Вера»

В Приднестровье появилось радио «Вера»

В Приднестровье вышло в эфир радио «Вера». Это московская сеть станций, которая насчитывает 80 точек по всей России, а также в Крыму, Донецке и Кишинёве. Теперь послушать это радио можно будет в Тирасполе, Бендерах и Слободзее на волне 88.3 FM.

Офис радиостанции в Приднестровье находится в Вознесенском Ново-Нямецком монастыре. Здесь уже установили антенну и оборудовали помещение, откуда сотрудники радиостанции будут вещать при участии отцов нашей епархии, передает novostipmr.com.

Как рассказал Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва, радиопередачи будут выходить на трех официальных языках: русском, молдавском и украинском.

«Все, что сегодня происходило, – это начало некого исторического момента на территории нашей республики. Появление радио "Вера" в нашей республике – это забота святейшего патриарха о нас, как о единой русской церкви. Это свидетельство того, что нас не забывают там, в Москве», - добавил Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва.

Администратор, главный редактор проекта «Радио Вера-Приднестровье» Семён Никулин отметил, что эфир этого радио очень разносторонний.

«Часть наших программ посвящена пропаганде православно-христианских ценностей. Другие касаются социальных проектов, в том числе помощи людям, которые пострадали в результате насилия или каких-то чрезвычайных ситуаций, либо инвалидам. А также культурные проекты, связанные с современной литературой, поэзией», - рассказал Сергей Никулин.

Он также добавил, что программы радио «Вера» в основном ориентированы на водителей автомобилей.

«Не секрет, что сейчас большинство людей слушают радио только в дороге. Программы не больше 5-7 минут. И они как раз рассчитаны на то, чтобы человек, прослушав программу, получил удовольствие, что-то понял и задумался», - отметил главный редактор проекта «Радио Вера-Приднестровье».
novostipmr.com
  • Сегодня, 05:47
  • DTV
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