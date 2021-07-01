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Пловчиха Татьяна Салкуцан завершила свое выступление на Олимпийских играх

Пловчиха Татьяна Салкуцан завершила свое выступление на Олимпийских играх

Пловчиха Татьяна Салкуцан завершила свое выступление на Олимпийских играх в Токио. Во втором полуфинале Татьяна заняла седьмое место с результатом 2:10.09.

Национальный олимпийский комитет сообщает, что в итоговом рейтинге Татьяна Салкуцан заняла 11-е место.

Для Татьяны Салкуцан это была первая Олимпиада. Она установила новый национальный рекорд на дистанции 200 метров на спине в Токио.

bloknot-moldova.md
  • Вчера, 19:10
  • DTV
  • Просмотров: 40
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