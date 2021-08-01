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Колл-центр по записи на вакцинацию принял почти шесть тысяч звонков

Колл-центр по записи на вакцинацию принял почти шесть тысяч звонков

С 22 июля началась работа линии по вопросам вакцинации в Приднестровье – единого номера 126. Первоначально проект действовал на территории Тирасполя, но всё это время специалистами велись работы по подключению и техническому сопровождению в других городах. Поэтапно линия будет внедрена в других населённых пунктах. Уже с пятого августа в телефонном режиме записаться на вакцинацию смогут жители Бендер, сообщается на сайте Минздрава республики.

Но пока другие города усиленно готовятся принимать звонки и вести записи, работа столичного отделения не утихает. В период с 22 по 30 июля операторы приняли 5680 звонков от граждан. На вакцинацию Pfizer записались 397 человек, Janssen – 467, AstraZeneca – 73.

Колл-центр функционирует в будние дни с 8:30 до 17:00. Данный сервис служит единственной цели – регистрации на вакцинацию. Для вопросов и личных обращений в ведомстве работает несколько каналов обратной связи: горячая линия по номеру 0 (533) 9-44-88, Viber 0 (777) 86-927 и официальный сайт http://minzdrav.gospmr.org/grajdanam/ostavitj-obraschenie/.

minzdrav.gospmr.org
  • Сегодня, 07:57
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