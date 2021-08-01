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Министр внутренних дел начинает приём граждан в привычном формате

Министр внутренних дел начинает приём граждан в привычном формате

Попасть на приём к министру внутренних дел лично можно. Нужно только записаться. Такое решение было принято третьего августа руководителем правоохранительного ведомства. Как показала практика, встречи в онлайн-формате для наших граждан дело непривычное. А потому было решено возобновить встречи с населением «тет-а-тет».

В 14:00 каждый первый четверг месяца Виталий Нягу примет всех желающих задать вопрос, разрешить сложившуюся ситуацию или высказать мнение о работе правоохранителей, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Встречи в привычном формате стартуют уже осенью. Но, поскольку в первый четверг месяца, 2 сентября, День Республики – выходной день, встреча с министром внутренних дел переносится на второй четверг – 9 сентября.

Приём граждан будет проходить в административном здании МВД ПМР по адресу: г. Тирасполь, ул. Манойлова, 68.

Чтобы попасть на приём к министру внутренних дел Приднестровья, нужно заранее записаться по телефону: 0 (533) 9-23-38.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 16:57
  • DTV
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