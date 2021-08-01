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Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины (Обновлен)

Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины (Обновлен)

В Киеве в здание Кабинета министров сегодня, 4 августа, ворвался мужчина и угрожает взорвать гранату. Видео инцидента публикуют Телеграм-каналы.

Сообщается, что мужчина вырвал чеку из гранаты и заявляет, что живым из здания не выйдет, передает korrespondent.net.

"Я живым не выйду отсюда. Уберите людей", - говорит мужчина на видео.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.


Некоторые СМИ сообщили, что мужчина в здании Кабмина взял двоих заложников. Силовики перекрыли входы в здание.

Депутат Ирпенского совета Антон Головенко заявил, что знает этого человека. Он ветеран и инвалид войны. Предположительно, причиной такого поступка мог послужить нервный срыв.

На место инцидента прибыл спецназ.

Из-за мужчины с гранатой в здании Кабмина в Киеве введена специальная полицейская операция.

Полиция Киева начала спецоперацию и ведет переговоры с мужчиной, который пришел с гранатой в здание Кабмина и угрожает ее взорвать. Об этом сообщает пресс-служба полиции в среду, 4 августа.

"В Киеве проводится специальная полицейская операция. Сегодня, около 10 часов утра в здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожает его взорвать. В Киеве введена специальная полицейская операция. В настоящее время с мужчиной проводятся переговоры. В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом", - говорится в сообщении.

По данным Страны, захвативший здание – сапер и ветеран добровольческого батальона Айдар, ранее перенесший контузию. "Человек контужен. Был сапером в Айдаре. Оснований думать, что граната не настоящая у нас нет", - сказал собеседник издания.

"Мужчину с гранатой в Кабмине зовут Владимир Прохнич. Он бывший атошник, а сейчас предприниматель. Зарегистрирован как ФОП по ремонту автомобилей", - сообщает издание.

Депутат Ирпенского горсовета Антон Головенко подтвердил эту информацию. "Это наш ветеран… Но я не знаю, что там за ситуация. Может, нервный срыв. Он нормальный адекватный парень… Он инвалид войны", - написал он в комментариях к сообщению о происходящем в Кабмине.

При этом Головенко сказал, что с мужчиной есть связь, но не назвал его имени.

Как сообщалось, мужчина пришел в Кабмин, вырвал чеку из гранаты и заявил, что живым из здания не выйдет.



Ветерана с гранатой помог обезвредить его друг. Мужчина задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины (Обновлен)

Граната у мужчины, который ворвался в среду, 4 августа, в здание Кабмина, была боевая. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Провели спецоперацию по обезвреживанию гражданина. Он будет выступать в качестве подозреваемого. Ситуация нестандартная, поскольку это был участник АТО прошел горнило боевых действий, был дважды ранен, в том числе и имел черепно-мозговую травму. Совершил это преступление, потому что такие сложились у него жизненные события ", - сказал он.

По словам Клименко, переговоры с мужчиной проводил его друг, волонтер и депутат Бучанского горсовета Василий Олексюк. Именно он помог обезвредить преступника, передает korrespondent.net.

"У него в руках была граната, боевая, которая могла причинить вред и людям, и государственному зданию", - уточнил Клименко.

Полиция возбудит дело по 4 статьям, в т.ч. захват заложников - до 15 лет тюрьмы.

Что касается непосредственно мотива совершения преступления, то, как отметил Клименко, это будет установлено в ходе следствия, этот человек не выдвигал никаких требований. "Говорил, что его просто достала жизнь", - добавил руководитель Нацполиции.

Также глава Нацполиции уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались с ним вести переговоры, заложниками пока называть нельзя.

Как сообщалось, мужчина пришел в Кабмин, вырвал чеку из гранаты и заявил, что живым из здания не выйдет.
korrespondent.net
  • Сегодня, 10:35
  • DTV
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