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Украина обратилась к ЕС из-за действий Газпрома

Украина обратилась к ЕС из-за действий Газпрома

Антимонопольный орган ЕС должен дать оценку действиям Газпрома, которые спровоцировали рекордный рост цен на газ, считает Макогон.
Оператор ГТС Украины обратился к властям Евросоюза из-за действий Газпрома. Как заявляют в пресс-службе ОГТСУ в пятницу, 6 августа, Газпром опустошает свои подземные хранилища в Европе, чтобы не наращивать дополнительный транзит через Украину.

В ситуацию должен вмешаться антимонопольный орган ЕС, считают в Киеве.

Так, в июле среднесуточный транзит через Украину составил 124 млн кубометров. Газпром использует забронированные мощности, но не увеличивает поставки, несмотря на рекордный рост цен газ в Европе и низкие запасы газа, передает korrespondent.net.

Отмечается, что из-за остановки маршрутов Ямал-Европа и Северный поток в июле страны ЕС недополучили почти 2 млрд кубометров газа.

"Чтобы компенсировать европейцам недополученные объемы газа, и при этом не наращивать дополнительный транзит через Украину, Газпром опустошает свои ПХГ в Европе. Согласно данным GIE, низкие запасы в Европе именно в ПХГ, контролируемых Газпромом. Так, у оператора ПХГ в Германии Astora (принадлежит Газпрому) уровень заполненности - менее 13%, в других операторов - в среднем 63%. В Австрии Astora и GSA (также Газпром) - 14%, другие операторы - 48%. Даже сейчас Газпром отбирает газ из хранилищ для выполнения своих контрактов. Соответственно дефицит газа в ПХГ Европы значительной частью является искусственным и не является первопричиной роста цен", - заявил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Он считает, что Газпром преследует две цели: повышение цен на газ и ускорения запуска газопровода Северный поток-2.

"Поведение Газпрома негативно сказывается на европейском рынке газа и влияет на экономику всего региона. По моему мнению, в ситуацию должен вмешаться соответствующий Антимонопольный орган Европы. К тому же, такую ​​стратегию российской компании следует учитывать при сертификации Северного потока-2", - сказал Макогон.
korrespondent.net
  • Сегодня, 11:39
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