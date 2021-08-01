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В Украине ужесточили ответственность за жестокое обращение с животными

В Украине ужесточили ответственность за жестокое обращение с животными

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. После того, как документ опубликуют, он вступит в силу. Об этом в пятницу, 6 августа, говорится официальный портал Верховной рады.

В частности, подписанный президентом документ запрещает: применение эвтаназии для регулирования численности бездомных животных; контрабанду диких животных; фотоуслуги с дикими животными; пропаганду жестокого обращения с животными; избиение, убийство, травля и издевательства над бездомными животными; попрошайничество с животными; содержание диких крупных животных в заведениях общественного питания и других неприспособленных для этого местах; замуровывание животных в подвальных помещениях; создание опасных для жизни условий, передает korrespondent.net.

Закон усиливает: меры по борьбе за браконьерство; права местных советов по вопросам защиты животных от жестокого обращения.

В то же время подписанный президентом закон вводит: админответственность за жестокое обращение с животными с 16 лет; уголовную ответственность за жестокое обращение с животными с 14 лет; возможность временного изъятия животных полицией; конфискацию животных в случаях жесткого обращения; лишение права содержать животных в течение 5 лет; обязательное проведение экспертизы для установления причин смерти животного.

Документ вступит в силу на следующий день после публикации, но действовать начнет только через 3 месяца.
korrespondent.net
  • Сегодня, 09:05
  • DTV
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