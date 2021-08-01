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Из Киева в Одессу запустят "элитный" поезд

Из Киева в Одессу запустят "элитный" поезд

Из Киева в Одессу будет ездить новый поезд повышенного комфорта №287. Новый состав будет доступен для заказа билетов с 9 августа.

Поезд будет отправляться через день по нечетным числам до конца лета: из Киева - в 00.55, а обратно из Одессы - в 13.33. Поездка в одну сторону будет длиться 9 часов 38 минут.

В каждом купе поезда оборудован рукомойник, а в вагоне - пеленальный столик, мультимедийная система и душевая кабинка. В одном купе разместиться могут два человека, передает korrespondent.net.

По информации Укрзализныци, это люксовый вагон и цена на одного человека из Киева до Одессы равняется 806,98 гривен.

В то же время блогер Олег Васильев в своем Facebook отметил, что в данном направлении решили использовать уже не новые вагоны, которые ранее курсировали в международном направлении.

"Укрзализныця нашла применение вагонам габарита RIC и сформировала из них целый поезд", - отметил Васильев.

RIC - международный стандарт пассажирских вагонов, предназначенных для движения как по узким - 1435 мм, так и по широким - 1520 мм колеям.

Из Киева в Одессу запустят "элитный" поезд

Из Киева в Одессу запустят "элитный" поезд

Из Киева в Одессу запустят "элитный" поезд

Напомним, в июле Укрзализныця перевезла около 3,2 млн пассажиров в поездах дальнего следования, что составляет 70% от до карантинного уровня. В настоящее время курсируют 100 поездов перевозчика. Год назад транспортные перевозки осуществляли на 29 поездов больше.
korrespondent.net
  • Сегодня, 09:34
  • DTV
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