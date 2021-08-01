Законодательство Украины не разрешает полицейским измерять скорость авто радаром TruCam с рук. Такое решение вынес Второй апелляционный административный суд в деле №554/1946/21, сообщает Дорожный адвокат в среду, 4 августа.
Указано, что водитель в суде оспорил выписанный ему штраф за превышение скорости. Он обратил внимание на тот факт, что патрульные держали радар TruCam в руках. Он решил доказать, что пользоваться этим прибором можно исключительно в случае закрепления его на стационарном объекте, передает korrespondent.net.
Суд взял во внимание, что согласно ст.40 Закона О Национальной полиции, "полиция для обеспечения публичной безопасности и порядка может закреплять на форменной одежде, служебных транспортных средствах, монтировать/размещать по внешнему периметру дорог и зданий автоматическую фото- и видеотехнику...".
На основе этого суд пришел к выводу, что приборы измерения скорости могут быть размещены только стационарно. Также постановлено, что ручные замеры скорости могут дать большую погрешность, что ставит под сомнение точность данных.
Также суд отметил, что законодательством не предусмотрено других способов закрепления лазерных измерителей скорости TruCam, чем размещение на стационарных объектах. Соответственно, замер скорости с рук признан незаконным и штраф отменен.
Напомним, с 1 июля в Украине на дороги выехали полицейские автомобили-фантомы, которые ничем не будут выделяться из общего потока. Они оснащены радарами, способными фиксировать скорость окружающих автомобилей как в попутном, так и во встречном направлениях. korrespondent.net