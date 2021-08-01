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В Бендерах взорвали банкомат

В Бендерах взорвали банкомат

Ночью 11 августа, в 3:16, на пульт вневедомственной охраны одновременно поступили сигналы о срабатывании сигнализаций на охраняемых объектах в ТЦ «Мадия» в микрорайоне Ленинский. Сотрудники милиции на место происшествия прибыли незамедлительно.

Выяснилось: взорван уличный банкомат «Агропромбанка», который располагался в торговом центре. Из банкомата похищены денежные средства, передает пресс-центр МВД ПМР.

Уже известно: злоумышленников было трое.

Уходя с места преступления, налётчики теряли деньги. Купюры по 100 и 200 рублей ПМР милиционеры обнаружили в сквере у торгового центра и парковой зоне на улице Победа.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты и специалисты по взрывотехнике. Личный состав МВД ориентирован на розыск подозреваемых лиц.

Милиция обращается ко всем гражданам, владеющим какой-либо информацией о личностях нападавших, транспорте, на котором они передвигались, или иными данными по совершённому преступлению, незамедлительно сообщать по телефону 102 или телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.

Конфиденциальность гарантирована!

В Бендерах взорвали банкомат

В Бендерах взорвали банкомат

В Бендерах взорвали банкомат

В Бендерах взорвали банкомат

В Бендерах взорвали банкомат

В Бендерах взорвали банкомат

В Бендерах взорвали банкомат
mvdpmr.org
  • Сегодня, 08:25
  • DTV
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