Ночью 11 августа, в 3:16, на пульт вневедомственной охраны одновременно поступили сигналы о срабатывании сигнализаций на охраняемых объектах в ТЦ «Мадия» в микрорайоне Ленинский. Сотрудники милиции на место происшествия прибыли незамедлительно.
Выяснилось: взорван уличный банкомат «Агропромбанка», который располагался в торговом центре. Из банкомата похищены денежные средства, передает пресс-центр МВД ПМР.
Уже известно: злоумышленников было трое.
Уходя с места преступления, налётчики теряли деньги. Купюры по 100 и 200 рублей ПМР милиционеры обнаружили в сквере у торгового центра и парковой зоне на улице Победа.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты и специалисты по взрывотехнике. Личный состав МВД ориентирован на розыск подозреваемых лиц.
Милиция обращается ко всем гражданам, владеющим какой-либо информацией о личностях нападавших, транспорте, на котором они передвигались, или иными данными по совершённому преступлению, незамедлительно сообщать по телефону 102 или телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.