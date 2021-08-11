Замглавы администрации президента России оценил разговор как конструктивный
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак удовлетворен прошедшими переговорами с президентом Молдовы Майей Санду. Об этом он заявил журналистам по итогам состоявшейся в среду вечером встречи в Кишиневе, передает ТАСС.
"Обсудили весь перечень вопросов. Разговор был очень конструктивным, в доброжелательном плане договорились о сотрудничестве и начале диалога на межведомственном уровне буквально с завтрашнего дня по всем тем проблемам, которые вызывают озабоченность у руководства Республики Молдова, у граждан Республики Молдова и руководства Российской Федерации", - сказал Козак.
Утилизация боеприпасов в Приднестровье Козак обсудил с Санду утилизацию боеприпасов, которые охраняет в Приднестровье Оперативная группа российских войск.
"Нас попросили оказать содействие в урегулировании приднестровской проблемы и связанной с этим утилизацией боеприпасов. Мы тоже заинтересованы в утилизации этих боеприпасов, срок годности которых истек, и они не подлежат транспортировке. Договорились об этом взаимодействии", - отметил Козак.
Молдова и Россия договорились снять взаимные торговые барьеры.
Козак сказал, когда может состояться встреча Путина и Санду
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал о том, на каких условиях возможна встреча Владимира Путина и Майи Санду. Отвечая на вопрос, когда может состояться встреча, Козак отметил, "если мы по всем перечисленным вопросам на рабочем уровне достигнем предварительного согласия, то встреча обязательно состоится".
По словам Козака, "Россия готова помогать Молдове, но на взаимовыгодной основе не в ущерб интересов РФ".
Взаимная торговля
Молдавия и Россия договорились снять барьеры во взаимной торговле, заявил Козак.
"Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, о беспошлинной торговле, о снятии тех ограничений, которые возникли для российских экспортеров. Ну и об ответных шагах российской стороны по поводу поставок молдавской сельхозпродукции на российский рынок", - сказал Козак.
О блокаде Приднестровья Санду заверила, что блокады Приднестровья, о которой предупредили власти Тирасполя, не будет, заявил Козак.
"Президент Молдавии заверила меня, что никакой блокады не будет. И они делают все, чтобы она не наступила с 1 сентября, когда наступают определенные ограничения. Исходя из того, что в Приднестровье проживают молдавские граждане", - сказал Козак.
Обсуждался и вопрос поставки природного газа.
"Проблема газовая, которая существует. Здесь необходим диалог, принять взаимовыгодные решения. Никто никому не должен делать подарки, но никто никого не должен ущемлять," - считает российский представитель.
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак прокомментировал вопрос приднестровского урегулирования.
Отвечая на вопрос о том, как российская сторона видит решение этого вопроса, Козак отметил, что это внутреннее дело Молдовы, передает sputnik.md.
"Никак не вижу решение этого конфликта, это ваше внутреннее дело. Республика Молдова и Приднестровье должны договориться. Россия готова оказывать содействие, чтобы вы договорились, не больше, так же как это было раньше. Мы не готовы выдвигать какие-то свои собственные условия этого урегулирования, это ваше внутреннее дело", - заявил Козак.
На встрече в среду, 11 августа, обсуждались следующие вопросы: вопрос урегулирования приднестровской проблемы, вопрос утилизации боевых припасов, сотрудничество по беспошлинным поставкам молдавских товаров на российский рынок.