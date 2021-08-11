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Протасевич рассказал о своей роли в белорусской оппозиции

Протасевич рассказал о своей роли в белорусской оппозиции

Белорусский оппозиционер, основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич рассказал в интервью RT, считает ли он себя соавтором попытки государственного переворота или революции в Белоруссии.

«Наверное, да», — сказал молодой человек

По его словам, он искренне верил в то, что делал, передает gazeta.ru.

«И я делал это совсем не ради того, к чему позже, и, в том числе, сейчас, приходит оппозиция. Я действительно во многих моментах был, наверное, даже чересчур идейным, чересчур верил в какие-то идеалы. Которых, к сожалению, в реальной жизни гораздо меньше, чем я думал», — сказал Протасевич.

Он также поделился, в какой момент понял, что его идеи расходятся с другими представителями оппозиции, в том числе с ее лидером Светланой Тихановской.

«Тут было два момента. Во-первых, в принципе, уже, наверное, в декабре, может быть, даже в ноябре, стало, в общем-то, достаточно понятно, что... революция уже закончилась. В плане того, что без улицы невозможно осуществить революцию», — добавил оппозиционер.

23 мая Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки его самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича результатом работы спецслужб республики.

В Белоруссии он обвиняется в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности.

gazeta.ru
  • Сегодня, 08:43
  • DTV
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