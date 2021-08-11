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Фуркулицэ: Действия ПДС ведут к узурпации государственной власти

Фуркулицэ: Действия ПДС ведут к узурпации государственной власти

Изменение формы избрания директора НАЦ – один из первых шагов, который ведёт к политическому подчинению данного ведомства власти.
Об этом в рамках передачи «Интервью недели» на «Первом в Молдове» заявил вице-председатель фракции Блока коммунистов и социалистов Корнелиу Фуркулицэ, передает aif.md

Он отметил, что данные меры, какие бы благие цели они ни преследовали, неизбежно приведут к узурпации государственной власти.

Фуркулицэ также добавил, что замена «каких-то кумовей на других кумовей» не является кадровой политикой.

"Если убирают профессионала в той или иной области только потому, что раньше он был назначен другой партией, а сейчас у нас есть свой, из нашей партии или наш родственник – это не кадровая политика. И мы видим, что есть министры с госсекретарями со схожими фамилиями. Говорят, какие-то родственные связи. Я сегодня слышал, что пресс-секретарь правительства – двоюродная сестра президента. Может быть, да, действительно, всё-таки следует избегать таких частых совпадений", – считает социалист.

Фуркулицэ также добавил, что ПДС пребывает в эйфории, однако вскоре граждане потребуют от взявшей всю власть в стране партии конкретных результатов.

"Эйфория пройдёт, и после этого придут обыденные дни, когда народ уже захочет увидеть определённые результаты, а не только лозунги и бессмысленную борьбу, которую все сейчас называют попыткой «бороться с ведьмой», – подчеркнул он.


aif.md
  • Сегодня, 08:46
  • DTV
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