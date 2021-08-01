Движение грузовых автомобилей по дорогам общего пользования – снова в центре внимания. Это один из вопросов, находящихся на контроле Президента. Напомним, не раз были зафиксированы факты несоблюдения перевозчиками требований знаков, ограничивающих движения большегрузных авто по некоторым дорогам и в определенное время. Ранее Премьер поручил руководству Минэкономразвития совместно с главами госадминистраций проанализировать наличие ограничительных и запрещающих знаков для движения большегрузов, передает пресс-служба Правительства.
«Мы можем долго пересматривать налоговые ставки, вводить сборы, но, если не соблюдаются элементарные требования в части правил дорожного движения, и большегрузы ездят там, где не должны, а такая информация в адрес Правительства поступает регулярно от граждан, что игнорируют знаки дорожного движения водители большегрузов и ездят как хотят, то никаких налогов не напасемся», - констратировал Александр Мартынов.
Как рассказали представители Минэкономразвития, по городам и районам соответствующие дорожные знаки в наличии имеются. Работу в этом направлении провело и МВД. Один из проблемных участков – дорога Спея-Бычок-Парканы, на которую есть выезд сразу из 5 карьеров. В конце июля там установили дополнительные дорожные знаки, ограничивающие движение большегрузных машин.
«Этот участок дороги постоянно мониторится нашими сотрудниками. Мы наблюдаем, что некоторые экономические агенты, которые занимаются вывозом полезных ископаемых, которые пользуются этой дорогой, они нарушают правила проезда по этим дорогам. Мы соответствующим образом реагируем и есть протоколы по этому поводу», - рассказал министр МВД Виталий Нягу.
Что касается более жёсткого контроля, то для этого необходимо специальное оборудование, определяющее вес. Предложения по решению вопроса представят в Правительство через три недели.
Что касается схем движения большегрузов – по данному направлению идет работа. Напомним, 29 июля было подписано Постановление Правительства, обязывающее недропользователей соблюдать определенные схемы движения грузовых автомобилей, которые осуществляют транспортировку продукции, полученной при добыче и переработке полезных ископаемых. Речь о транспортных средствах полной массой более 18 тонн. Важно отметить, что движение грузовиков предусматривается только вне дорог городского и республиканского значения. Кроме того, в этой части был изучен и опыт сопредельных государств.
Говорили на совещании и о размере штрафов за проезд большегрузов с превышением веса. В нормативных актах подобных санкций нет. Имеются лишь за несоблюдение знаков дорожного движения. Сейчас МВД и Минэкономразвития работают над вопросом.
«Сформируйте с МВД позицию относительно размера штрафа и эти штрафы должны быть эффективны. Посмотрите опыт других государств, и мы к этому опыту должны приближаться, - отметил Глава Правительства. -Подход, когда остановили за такое нарушение и наказали на очень крупную сумму – справедлив. Ущерб, который наносится дорогам, очень высок».