Dnestr.TV

 
0

Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?

Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?

С 1 сентября Россия может оказаться закрытой для граждан Молдовы.

С 1 сентября текущего года вступают в силу новые правила въезда на территорию Российской Федерации для граждан Молдовы. Всем прибывающим необходимо, не позднее, чем за три календарных дня до прибытия в страну сдать ПЦР-тест в сертифицированной Россией лаборатории и зарегистрировать результаты на платформе «Путешествую без COVID».

Введение новых правил связано с участившимися случаями фальсификации ПЦР-тестов. Ранее эту процедуру ввели для Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а с 1 сентября – для всех остальных стран СНГ.

Прошло два месяца с принятия данного решения, но Молдова так и не согласовала с РФ процедуру сертификации лабораторий, которые будут делать ПЦР-тесты для таких поездок. Возможно, эти документы были поданы буквально в последние дни, но на их рассмотрение требуется какое-то время.

Так что, с 1 сентября Россия может оказаться закрытой для граждан Молдовы, даже несмотря на наличие оснований для въезда.
bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 09:20
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Приступил к работе Общественный совет при ГОССТАТе Прид ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Приступил к работе Общественный совет при ГОССТАТе Прид ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна