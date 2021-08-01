С 1 сентября Россия может оказаться закрытой для граждан Молдовы.
С 1 сентября текущего года вступают в силу новые правила въезда на территорию Российской Федерации для граждан Молдовы. Всем прибывающим необходимо, не позднее, чем за три календарных дня до прибытия в страну сдать ПЦР-тест в сертифицированной Россией лаборатории и зарегистрировать результаты на платформе «Путешествую без COVID».
Введение новых правил связано с участившимися случаями фальсификации ПЦР-тестов. Ранее эту процедуру ввели для Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а с 1 сентября – для всех остальных стран СНГ.
Прошло два месяца с принятия данного решения, но Молдова так и не согласовала с РФ процедуру сертификации лабораторий, которые будут делать ПЦР-тесты для таких поездок. Возможно, эти документы были поданы буквально в последние дни, но на их рассмотрение требуется какое-то время.
Так что, с 1 сентября Россия может оказаться закрытой для граждан Молдовы, даже несмотря на наличие оснований для въезда. bloknot-moldova.md