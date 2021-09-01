Возле Одессы в Хаджибейском лимане утонул мужчина, которого утащила в воду крупная рыба. Тело погибшего водолазы обнаружили на глубине 5 метров.
Об этом 1 сентября передали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
Инцидент произошел на Объездной дороге за несколько километров от Одессы.
Спасателям этим утром поступило сообщение, что в лимане утонул человек, после чего на место прибыли сотрудники ГСЧС и водолазы, пишет rbc.ua.
По словам одного из очевидцев происшествия, мужчина в одиночестве ловил рыбу на берегу, и ему на крючок попала большая рыбина, которая потащила рыбака за собой в воду - одессит потерял равновесие, упал в лиман и утонул.
Тело утопленника удалось обнаружить на расстоянии 15 метров от берега и глубине 5 метров, после чего погибшего достали из лимана и перенесли на берег.
Теперь правоохранители выясняют детали и обстоятельства трагического случая, а также устанавливают личность погибшего.
В Хаджибейском лимане водятся в большом количестве небольшие рыбы бычки кругляк и пиленгас, а среди более крупных водных обитателей - окунеподобные бычки-песчаники (песочники) и судаки. Также в лимане много пресноводных видов рыб.