Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом состоялась, стороны подписали ряд двусторонних документов. Встречу Владимира Зеленского с Джо Байденом смело можно назвать долгожданной. Немало американских и других западных изданий отдельно напомнили о том, что Зеленский искал возможности посетить Белый дом с момента своего избрания президентом Украины, передает korrespondent.net.
В ходе встречи Байден заверил Зеленского, что Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать территориальную целостность Украины, а также продолжат оказывать Киеву помощь в обеспечении безопасности страны.
Что еще президент Зеленский привезет из США?
Все в заявлении
По итогам саммита на сайтах Белого дома появилось совместное заявление лидеров США и Украины. При этом, во время переговоров и Байден и Зеленский не стали общаться с журналистами. Совместная пресс-конференция, которой обычно завершают встречи на высшем уровне, также не было.
В заявлении утверждается, что сейчас связи Соединенных Штатов с Украиной крепче, чем когда бы то ни было. США готовы предоставить Киеву новый пакет военной помощи на 60 миллионов долларов. В списке поставок - противотанковые комплексы Джавелин и другая техника.
Всего, как подчеркивается в документе, начиная с 2014 года США оказали Украине военную помощь на сумму в 2,5 млрд долларов. Только в этом году поставки составили 400 млн долларов.
Стороны также договорились о завершении работы над двусторонним соглашением по совместной работе в военно-технической сфере, целью которого является помощь в перевооружении украинской армии.
Лидеры двух стран договорились о продлении еще на семь лет соглашения о помощи Киеву в утилизации стратегического ядерного оружия.
Экономика
В документе также упоминается оказание содействия украинским властям в проведении реформ и борьбе с коррупцией. Президенты США и Украины также заявили, что считают российский трубопровод Северный поток 2, строительство первой очереди которого должно быть завершено уже в ближайшее время, угрозой энергетической безопасности Европы.
Соединенные Штаты собираются по-прежнему предпринимать законодательные и дипломатические усилия для того, чтобы сохранить за Украиной роль транзитного государства, и предотвратить попытки Кремля использовать поставки энергоресурсов, как геополитическое оружие.
Кроме этого, США подтвердили свою готовность продолжать оказывать экономическую помощь Украине и заверили, что помощь также будет оказана и в борьбе с эпидемией коронавируса.
Борьба с коронавирусом
Соединенные Штаты уже передали Украине 2,2 миллиона доз вакцин, а всего помощь в этой сфере оценивается в 55 миллионов долларов. В ближайшее время Вашингтон собирается поставить дополнительные материалы и препараты для борьбы с эпидемией на сумму в 12,8 миллионов долларов.
НАТО
В Белом доме подтвердили, что поддерживают стремление Украины к вступлению в НАТО, но считают, что это решение страна должна принимать самостоятельно.
По мнению аналитиков, совместное заявление документально подтвердило, что действующая администрация США не готова поддерживать сближение Украины с НАТО. Но и отказ также не звучит.
Что пишут
The New York Times пишет, что поддержка Украины имеет решающее значение для администрации Байдена, что подтверждается подписанием нового пакета помощи Украине.
"По словам одного из официальных лиц, в этом году администрация Байдена предоставила Украине помощь в области безопасности на сумму более 400 млн долларов. Администрация Трампа также предоставила Украине смертоносное оружие, отменив решение не делать этого, принятое администрацией Обамы, где Байден был вице-президентом, - пишет The New York Times. - Однако в целом, по мнению экспертов, действия Байдена в отношении Украины неоднозначны. Ранее в этом году администрация отказалась от попыток заблокировать завершение строительства газопровода Северный поток - 2, по которому природный газ будет транспортироваться напрямую из России в Германию, что позволит России обойти Украину и лишить ее доходов от платы за транзит".