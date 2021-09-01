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Зеленский рассказал, как меняется Украина при его президентстве

Зеленский рассказал, как меняется Украина при его президентстве

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как меняется Украина при его президентстве.
Об этом президент Украины сказал во время встречи со студентами, преподавателями и представителями экспертной среды Стэнфордского университета, передает unian.net

"Когда-то в WhatsApp я написал своему товарищу о том, что мы как страна давно, давно уже где-то около 30 лет не создавали ничего вроде первого вертолета, искусственного спутника Земли и крупнейшего в мире самолета. Мы очень мечтали это изменить. Оказывается, единственным вариантом для этого было стать президентом и привести к власти других людей, и как мы помним, все возможно", - заявил Зеленский.

"И сегодня Украина строит тысячи километров дорог, сотни мостов, и оказывается - это возможно. Сегодня Украина снова строит собственные самолеты, вертолеты, танки, войско-морской флот. Украина, которая противостоит одной из самых мощных армий мира, - армии Российской Федерации", - подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что Россия аннексировала и оккупировала часть украинской территории в Крыму и на Донбассе, что "больше по площади от отдельных штатов Америки".

"И в этих условиях Украина строит демократическое, свободное, открытое государство, создает антикоррупционную систему институтов, уникальную систему электронного декларирования чиновников, минимизирует влияние олигархов на экономику и политику Украины", - сказал Зеленский.

Также, подчеркнул президент, Украина "максимально упрощает ведение бизнеса, реформирует банковский сектор, начинает практику прозрачных аукционов на разведку и добычу природных ресурсов, внедряет действенное и прозрачное корпоративное управление, запускает впервые за годы нашей независимости рынок земли, укрепляет верховенство права и реформирует судебную систему".

Зеленский сказал, что Украина это делает, зная, что это возможно.

Напомним, что 31 августа президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в США.

Программа визита охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях Соединенных Штатов, где Зеленский проведет важные встречи с американскими чиновниками.

В частности, в первый день поездки он встретился с министрами энергетики и обороны США, а также руководителем NASA Биллом Нельсоном.

На второй день, кроме Байдена, у него запланированы встречи с представителями крупного американского бизнеса.
unian.net
  • Сегодня, 10:23
  • DTV
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