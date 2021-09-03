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«Нафтогаз Украины» намерен получить гарантии транзита российского газа в Европу

«Нафтогаз Украины» намерен получить гарантии транзита российского газа в Европу

Украина ожидает начала консультаций с ФРГ и Соединенными Штатами по вопросам продолжения транзита газа через украинскую территорию и рассчитывает заключить соответствующие контракты с европейскими компаниями.

Об этом заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, который вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским находится с визитом в США, передает eadaily.com.

«Мы говорим, что мы не против продлить его [контракт с „Газпромом“ на транзит через Украину] и на 10 лет, но это не самая главная наша задача, и это не самая лучшая гарантия. Самая лучшая гарантия — это как раз контракты с европейскими компаниями, и мы сейчас ждем обещанные так называемые консультации на техническом уровне, а фактически это должны быть переговоры, которые должны организовать немцы, и на этих переговорах мы будем с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину — это то, что нам нужно», — сказал он в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», к которой подключился по видеосвязи из Калифорнии.

По словам Витренко, контракты с европейскими компаниями с финансовыми обязательствами — это и есть гарантии сохранения транзита газа через Украину при запуске «Северного потока — 2».

Глава «Нафтогаза» пояснил, что в случае нарушения компаниями обязательств Украина сможет пойти в европейские суды.

«Но думаю, что европейские компании не будут нарушать контракты», — добавил он.
Витренко также напомнил, что Украина получила еще и санкционные гарантии от США. Однако отметил, что они не закреплены на бумаге.

«Гарантии, которые реально нужны Украине, — это не бумаги какие-то, подписанные европейскими политиками, — пояснил он. — А это контракты с европейскими компаниями на транзит, а вот если таких контрактов не будет, если „Газпром“ будет продолжать блокировать доступ третьих сторон, европейских компаний к транзиту через Украину, вот тогда должны быть санкции».

США и Германия 21 июля достигли соглашения по «Северному потоку — 2». В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят реализацию проекта, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе и агрессии в отношении Украины, заявили в Госдепартаменте.
eadaily.com
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