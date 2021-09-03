Стали известны новые детали, как американская Westinghouse и украинский «Энергоатом» собираются осуществлять атомное сотрудничество на Украине. Изначально в нацкомпании заявили, что пилотным проектом станет достройка Хмельницкой АЭС, где находятся два недостроенных блока АЭС. Однако Westinghouse в своем заявлении вообще ничего не сказала об этих проектах — все планируется новым.
«Westinghouse Electric Company и „Энергоатом“ подписали эксклюзивное соглашение о поставке реакторов Westinghouse AP1000® на несколько площадок на Украине», — говорится в сообщении компании. Westinghouse добавила в пресс-релиз слова президента украинской нацкомпании Петра Котина о том, что в долгосрочной перспективе на Украине будут применяться технологии AP1000, которые тот назвал проверенной конструкцией реактора поколения III+ мощностью около 1 100 МВт с пассивными системами безопасности и уникальными функциями, пишет eadaily.com.
Энергоэксперт Ольга Кошарная считает, что речь идет не о достройке, а о строительстве нового блока. «А расчистить площадку от недостроенных конструкций на Хмельницкой станции можно относительно легко», — сказала она DW.
В присутствии президента Украины Владимира Зеленского Westinghouse и «Энергоатом» подписали во вторник меморандум о совместном строительстве энергоблоков на Украине. «Достройку Хмельницкой АЭС определено пилотным проектом, далее стороны должны построить еще четыре энергоблока по американской технологии АР1000. Общая стоимость проекта составит до $ 30 млрд», — сообщал «Энергоатом».
Директор автономной некоммерческой организации для поддержки развития атомной науки, техники и образования «АтомИнфо-Центр» Александр Уваров замечает, что канадские владельцы Westinghouse категорически против генподряда, так как именно на этом погорел предыдущий владелец компании Toshiba.
«Поэтому Westinghouse пойдет теперь или консорциумом с кем-нибудь типа Shaw, или вообще, как пыталась поступить в Индии и Болгарии, предложит купить технологию и строить самим», — говорит эксперт.
В своей собственной справке Westinghouse указывает, что пока реакторы AP1000 построены и работают только в Китае. «Причем успешность их пуска была во многом определена вкладом китайских специалистов. В США таких работающих блоков нет, строятся два блока, и первый из них может быть пущен не ранее 2022 года», — говорил ранее EADaily Александр Уваров.
$ 30 млрд при этом — огромная сумма. США в отличие от России не будут давать Украине кредитов под низкие проценты для строительства АЭС по своим технологиям, заметила DW Ольга Кошарная. Само издание вспоминает, что направляло ранее запрос в Westinghouse об одном из проектов на Украине и ему ответили: «Рассмотрим возможность своего участия в проекте, если Украина сама сможет привлечь необходимые для этого инвестиции». eadaily.com